Dorita Orbegoso se pronuncia en redes sociales luego de denunciar a su expareja por violencia

Luego de la denuncia que hizo contra su expareja Pablo Donayre, la modelo Dorita Orbegoso reapareció en redes sociales con un comunicado para sus seguidores. Recordemos que la artista ha sufrido de ataques por parte del padre de su hijo desde que salieron imágenes de ella junto a Jerson Reyes.

Mediante sus historias de Instagram, Dorita emitió un mensaje de gratitud para quienes le han brindado su apoyo durante el duro momento que atraviesa. “Quiero agradecer a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de enviar cada mensaje”, se lee al inicio de su publicación.

Dorita Orbegoso agradeció el apoyo de sus seguidores tras denunciar a su expareja Pablo Donayre. Foto: Dorita Orbegoso/Instagram

Asimismo, la empresaria aclaró que prefiere no hablar de su vida privada, pero no podía dejar pasar los mensajes de aliento que le han estado mandando. “Gracias por la buena vibra. no soy de hablar de mi vida personal , solo puedo decirles gracias”, concluyó.

Dorita Orbegoso pide a comisaría garantías de vida

La exbailarina fue captada saliendo de la comisaría luego de denunciar, una vez más, al padre de su hijo. Asimismo, pidió que se amplíen las garantías de protección para su vida y que su expareja pase por una evaluación psicológica.

“Es una decisión difícil venir a una comisaría, cuando uno tiene un hijo, una familia, para terminar así de mal. Todo tiene que seguir su proceso, yo tengo que estar tranquila, tengo que velar por mi hijo y por mi tranquilidad ”, declaró para Magaly TV, la firme.

Dorita Orbegoso denuncia a su expareja

La artista acudió a la comisaría de San Isidro para presentar una denuncia contra su expareja Pablo Donayre por violencia psicológica. Además, solicitó la ampliación de medidas de protección para ella y su menor hijo.

Según el documento policial, habría recibido mensajes denigrantes hacia su personaje y amenazas desde el 20 de noviembre del 2021. Asimismo, Magaly Medina accedió a los chats de Dorita con su ex pareja y pudo leer todo lo que el sujeto le decía.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).