Deysi Araujo habría retomado su relación con juez: “La gente siempre va a salir a hablar”

¿Regresaron? Deysi Araujo habría decidido volver con el juez Jackson Torres. Las pruebas presentadas por Magaly Medina no fueron suficientes para la animadora, ya que a pesar de confirmar que daba un paso al costado en su relación con el magistrado, volvió a lucirse a su lado.

Durante entrevista con “Magaly TV, la firme”, el pasado miércoles 16 de marzo, la bailarina rompió en llanto al conocer que su pareja le propuso a Ariana Menor una relación sentimental. Sin embargo, todo quedó en el pasado y asegura estar bien con el juez.

“Gracias, pero estamos tranquilos, estamos bien. Nada de incondicional, estamos tranquilos. La gente siempre va a salir a hablar, pero estamos bien” , declaró para el programa de Magaly Medina. A la vez, Jackson Torres confirmó lo dicho por la artista. “No hay nada que convencer, estamos tranquilos”.

Animadora confirma relación luego de ‘ampay’ con juez

El programa de “Magaly TV, la firme” captó a Deysi Araujo disfrutando del sol junto a su saliente en una playa de Paracas. Al ser abordada por el reportero, la bailarina reveló la identidad de su acompañante e indicó estaban en ‘saliditas’. “Él se llama Jackson, nos estamos conociendo, cualquiera me puede llevar a Paracas. Yo soy super juguetona (sobre las caricias). Él esta soltero, no me gusta los hombres casados y no es viejo tampoco, tiene 35 años”.

Deysi Araujo habría perdonado a juez Jackson Torres

Luego de que Magaly Medina presentara capturas de conversaciones entre Jackson Torres y Ariana Menor, modelo a quien el juez estaba cortejando, el letrado conversó con Deysi Araujo sobre el tema y decidió enviarle una carta notarial a la conductora de televisión para que se retracte de lo dicho en su programa. Tras ello, la exporrista publicó el comunicado de su pareja mediante su cuenta de Instagram.