Danuska Zapata revela su postura frente a Miss Perú La Pre: “Yo no quería que mi hija participe”

Danuska Zapata aparece muy poco en la televisión desde que se retiró por completo, pero tuvo que reaparecer para defender a su hija Gaela Barraza, quien está siendo víctima de las críticas y comentarios de los usuarios en internet debido a que es hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza y, según lo dicho, habría sido elegida por favoritismo.

La exmodelo también conoce ese mundo porque hace unos años trabajó en lo mismo. En esta oportunidad conversó con el diario El Popular sobre la decisión de apoyar a su heredera mayor. Lo primero que dijo sobre ella fue: “Yo, como mamá, sabía que esto se veía venir, por eso yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba. Y este año por insistencia de ella la tuve que apoyar”.

Asimismo, Danuska Zapata aprovechó la ocasión para aclarar que, pese a su decisión, no podía darle la espalda a su pequeña: “No por eso le vamos a truncar sus sueños. Como madre, me corresponde apoyarla siempre aconsejándole para un buen camino. Le he dicho ahora que tiene que afrontar esto con la cabeza en alto, no es pecado ser la hija de…, pero, bueno, es lo que le tocó a ella”.

Danuska Zapata asegura que la participación de Gaela Barraza sorprenderá a todos

La expareja de Carlos ‘Tomate’ Barraza está segura de que su hija llegará muy lejos a pesar de las críticas: “La pelota está en su cancha. Tiene que demostrar de qué está hecha y cuánto realmente vale, y dejar el nombre del Perú en alto, que es lo más importante. Va a tapar la boca a muchas personas y eso está en la cancha de Gaela, y claro está con todos los consejos y recomendaciones de sus padres. Y a las personas que critican, tienen que tener un poco de respeto porque son menores de edad”.

De igual forma, comentó que le ha dado varios consejos gracias a su amplia experiencia en el tema. Además, considera que su hija está muy preparada. Por último, añadió: “Gaela va a hacer un buen papel y eso será parte de su experiencia de vida. Esto le ayudará a madurar y ver la realidad de la vida. Yo, desde muy adentro de mi corazón, le deseo a mi hija lo mejor y que Dios me la cuide”.

Danuska Zapata celebró que su hija pasara a la final del Miss Perú La Pre

La exmodelo Danuska Zapata no pudo esconder su emoción al conocer que su retoña Gaela Barraza se coronó como una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre.

Danuska Zapata celebra triunfo de su hija Gaela en Miss Perú La Pre. Foto: captura Instagram

Es por ello que en una historia de Instagram publicó: “Quiero ante todo agradecer a mi familia, amistades y a mis lindos seguidores por haber apoyado a mi hija con sus votos y lindas palabras de aliento. Estamos muy felices por ti, Gaela. Lograste ser (ganadora del) Miss Perú La Pre”.