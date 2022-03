Dalia Durán asegura que tiene más de un trabajo: “Soy agradecida con quien me da la mano”

Dalia Durán ha vuelto a aparecer en los programas de televisión, pero esta vez no por su participación como coconductora del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, sino porque sus problemas familiares y económicos vuelven a ser el centro de atención de su vida.

Todo inició cuando apareció en cámaras contando que se había quedado sin dinero. Por ello, no pudo pagar dos meses de alquiler de su departamento en Magdalena y terminó por irse a vivir a Comas, con el apoyo de la familia de su agresor y expareja, John Kelvin.

Es así que varios programas se contactaron con ella y algunos empresarios que estuvieron dispuestos a darle la mano para darle trabajo. En ese sentido, la cantante Dalia Durán conversó con el diario El Popular sobre todo lo que hace para conseguir dinero para su hogar. “El sábado empiezo como anfitriona en una cebichería, luego me voy a un karaoke en Surco. Todo esto los fines de semana. Además soy imagen de tres locales y el próximo miércoles voy a participar en un desfile de modas”.

Asimismo, continuó diciendo: “Todos en algún momento pasamos una situación difícil y a mí me tocó, eso no quiere decir que me mantenga así. Soy agradecida con quien me brinda la mano sea quien sea”. Por otro lado, aseveró que no le interesan los comentarios que hacen sobre ella: “La verdad cada persona es libre de opinar, yo respeto a todos y no tendría por qué afectarme. Sé quién soy y estoy con mi conciencia tranquila, porque no hice daño a nadie”.

No obstante, Dalia Durán aprovechó en aclarar qué pasó con el aplazamiento del trabajo que le ofrecieron: “Nunca lo rechacé, eso fue conversado. Soy libre de aceptar lo que se adecúe a mi rutina porque no puedo descuidar a mis bebés. No me fastidia ningún calificativo, es parte de estar en el medio, por eso siempre es bueno hacer una pausa. Lo mío es dedicarme a mi hogar y trabajar”.

Dalia Durán señala que su trabajo le alcanza para mantener a sus hijos

La modelo Dalia Durán se presentó en el programa “América hoy” para hablar sobre todo lo que hace para ser el sostén económico de su familia con sus 4 hijos, a pesar de las sospechas de sus seguidores, quienes piensan que no estaba trabajando y no tenía para vivir.

“Sí, la verdad que sí (me alcanza para vivir), yo no me puedo quejar. Sí me alcanza. Cuando estoy trabajando, trabajo todos los días, llego tarde a casa porque me dedico íntegramente a trabajar todo el día”, señaló.

Dalia Durán pide respeto a Giuliana Rengifo

Después de dar a conocer la situación actual de Dalia Durán, la cantante Giuliana Rengifo le pidió que deje de victimizarse y se enfoque en trabajar para llevar las riendas de sus pequeños.

”Para empezar, no la conozco y ella no me conoce a mí, nunca la he visto. Entiendo que es el medio, pero tiene que respetarme como mujer y madre. Yo no la tengo fácil, no tengo una mamá que me diga ‘vete a trabajar’ y ese dinero te lo ahorras en una nana”, indicó.