Paula Arias se solidariza con Brunella Torpoco: “No permitas que nada apague tu voz”

Brunella Torpoco anunció, este 18 de marzo, su retiro de la música, tras sufrir un atentado en la casa de su madre. La salsera entristeció a todos sus seguidores y colegas por la radical decisión que se vio obligada a tomar por culpa de la delincuencia.

Frente a ello, Paula Arias le dio su completo respaldo ante esta situación tan difícil que está viviendo y reveló que también tuvo que enfrentar situaciones similares a lo largo de su carrera. Por ello le aconsejó que no permita que sus sueños se vean truncados.

PUEDES VER: Brunella Torpoco anuncia su retiro de la música tras ataques a su familia

Paula Arias dedica emotivas palabras a Brunella Torpoco

En la publicación que compartió Brunella Torpoco, donde anuncia su retiro musical, Paula Arias le dedicó un emotivo mensaje brindándole su apoyo.

“ Reina eres muy fuerte, capaz y talentosa, no permitas que nada ni nadie apague tu voz y mucho menos dejes tus sueños, tienes para muchísimo más, esto recién empieza para tu carrera. Yo pase por todo eso y contra viento y marea seguí luchando por mis sueños y metas . Ahora eres una excelente representante de una nueva generación salsera aquí estamos para apoyarte vamos tú puedes”, comentó la líder de Son Tentación.

Mensaje de Paula Arias Foto: Instagram

Brunella Torpoco se retira de la música

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo; no puedo quedar mal con los trabajos pendientes”, se lee en la primera parte del texto que publicó en sus redes.

Además, pidió que ya no la contacten para más eventos. “Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa en mi Callao truncó mis sueños”, relató, y aseguró que cuidará a sus seres queridos. “Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie”, dijo Brunella.