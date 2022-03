Brunella Torpoco: mamá de la salsera sufre atentado en su casa y le dejan amenaza

Brunella Torpoco es una cantante que ha sobresalido durante los últimos meses debido a su gran talento en la música. Como es conocido, sobresalir en el mundo artístico es muy complicado por todo el contexto de la restricción de eventos sociales a causa de la pandemia.

La salsera ha sorprendido con un comunicado en sus redes sociales, donde cuenta la triste noticia de que va a alejarse de su sueño, la música, porque es víctima de extorsión y porque los delincuentes que están acechándola lanzaron balazos a la casa de su madre.

Foto: Brunella Torpoco/Instagram

La artista Brunella Torpoco actualmente se encuentra realizando una gira en Estados Unidos como parte del éxito que está teniendo fuera del país. No obstante, no dudó en comunicarse con su familia y compartió su opinión en un comunicado de prensa. Lo que llama la atención es que esta no es la primera vez que sucede algo así. El pasado 15 de marzo estuvo dando un concierto y se desató una balacera en pleno espectáculo.

PUEDES VER: Brunella Torpoco anuncia su retiro de la música tras ataques a su familia

¿Qué dijo la mamá de Brunella Torpoco?

La progenitora de la cantante Brunella Torpoco prefirió mantener la calma porque considera que su hija está lejos del país por el bien de todos ellos y necesita, ahora más que nunca, tranquilidad para continuar con sus compromisos pactados. Pero también fue muy dura al asegurar que ella no permitirá que nada trunque las metas de su hija, así tenga que haber un desenlace lamentable.

Es por ello que manifestó: “No sé cómo se enteró (su hija) y me llamó. Como dice mi mami, yo soy su mamá y ya he vivido y disfrutado. Miedo a la muerte no le tengo. Sí me incomoda por mi hija, pero yo sé que ella saldrá de esta”.

Además, acotó: “Mi hija trabaja (…). Después de mucho tiempo han vuelto estas represalias. Se puede decir que temo por mi vida, pero aquí estoy. Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”. Sin embargo, también aseguró que este es el segundo atentado y recién la Policía está tomando medidas de protección.

¿Qué fue lo que contó la abuela de Brunella Torpoco?

Un medio de comunicación local del Callao editó un reportaje para narrar más detalles de lo ocurrido en su vivienda. En él, no solo habla la madre de la artista, sino también la abuela de Brunella Torpoco, quien afirmó: “Había una moto afuera, mientras arriba de la cuadra se trepaban en la reja cuando empezaron a disparar. Entonces, yo vine rápido y el chico se subió a la moto. Empezaron a señalar con la pistola a mi hijo y a mi nieta. (…) Mi nieta es una chica que está surgiendo de lo más bajo con su esfuerzo y están cobrándole cupos”.

Asimismo, añadió: “No dejan que ella demuestre lo que ella sabe. Con tanto esfuerzo que ella hace, pasando malas noches, no comer. Su preocupación es salir, surgir para ayudar a su familia. Ahora han amenazado a mi hija (mamá de Brunella) y a mi nieta (Brunella). Han dicho que cuando regrese de Estados Unidos la van a matar. ¿Cómo es eso?”.