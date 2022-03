Este viernes 18 de marzo, la conocida salsera Brunella Torpoco, quien ha sido una de las artistas revelación en la salsa peruana recientemente, publicó un extenso comunicado en sus redes sociales donde explica por qué debe alejarse de la música actualmente; sin embargo, aseguró que terminará sus trabajos musicales pendientes. Como se recuerda, recientemente atacaron la vivienda de su madre con arma de fuego.

El mensaje de despedida de Brunella Torpoco

La intérprete de “Me fallaste” se dirigió a sus seguidores para expresar su angustia frente a los recientes momentos de terror que ha venido enfrentando junto a su familia debido a delincuentes. “Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo; no puedo quedar mal con los trabajos pendientes”, se lee en la primera parte del texto que publicó en sus redes.

Además, pidió que ya no la contacten para más eventos. “Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa en mi Callao truncó mis sueños” . Aseguró que cuidará a sus seres queridos. “Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos es que me rompía el lomo trabajando, para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie”, dijo Brunella.

“Esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa en mi Callao truncó mis sueños”, dijo Brunella Torpoco. Foto: Brunella Torpoco/Instagram

Recalcó que dará su mejor versión en sus últimas presentaciones. “Siempre estaré agradecida con todos los que me apoyan; y siempre tendré presente que di todo de mí para dejar el Callao en alto, pero no me dejaron lograrlo” , expresó Brunella Torpoco.

Brunella Torpoco presenció una balacera durante un concierto en La Victoria

La joven salsera chalaca Brunella Torpoco se encontraba brindado un concierto en un conocido festival de La Victoria, durante la madrugada del martes 15 de marzo, cuando de pronto se desató un enfrentamiento entre dos bandas que terminó con la vida de una persona.