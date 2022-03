Andrea San Martín: “Hay que preparar a los chicos para la vida, que no es fácil”

¡Sorprendió! Andrea San Martín aprovechó el regreso a clases de sus hijas para compartir sus métodos de crianza. A través de sus redes sociales, la influencer destacó que educa a sus pequeñas con el valor de la responsabilidad para crear personas de bien a futuro.

De ese modo, explicó que su hija mayor es consciente, por ejemplo, de que tiene que levantarse temprano para que la movilidad la lleve al colegio.

¿Qué dijo Andrea San Martín?

“Hay mamás que me dicen: ‘Llévala (al colegio), es muy temprano para que la recojan’ (...) Si no aprenden desde niños que hay circunstancias distintas en la vida, van creciendo y ven que todo es ‘facilidades y facilidades’ (...). Cuando sean adultos no van a saber cómo afrontar la cosas porque siempre lo tuvieron todo fácil, todo sencillo y todo resuelto”, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Andrea San Martín revela que les enseña a sus hijas a ser agradecidas

Asimismo, Andrea San Martín contó que sus hijas tienen cosas en la medida necesaria. “A mí nunca me sobró nada, pero tampoco me faltó nada y siempre fui feliz así. Mis hijas tienen más que yo cuando era niña, pero tampoco les sobran las cosas y son agradecidas”, sostuvo.

“Nuestra labor es enseñarles y que crezcan aprendiendo, esforzándose también. Si no, va a caer en ser el adulto que no despega y siempre depende (de sus padres). Hay que preparar a los chicos para la vida, que no es fácil”, agregó.