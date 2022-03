Amy Gutiérrez habla sobre su orientación sexual: “Siento que soy pansexual”

Amy Gutiérrez es una cantante salsera que está con muchas sorpresas profesionales debido a todo el esfuerzo que le ha puesto a su carrera. Es por ello que está a punto de viajar a Europa para concretar su primera gira musical en el Viejo Continente.

La artista visitó el set de grabación del programa que se transmite por YouTube llamado “Preguntas que arden”, conducido por el actor Christopher Gianotti. De todas las preguntas que le hicieron, llamó mucho la atención cuando le consultaron si es que había besado a una mujer, y la salsera aseguró que sí, pero esto se dio en un contexto de juegos como la botella borracha.

Asimismo, Amy Gutiérrez explicó: “Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo me encanta la personalidad”.

Amy Gutiérrez reveló que futbolista de la selección se le mandó

En el mismo espacio de grabación, la cantante Amy Gutiérrez reveló detalles de las personas que la habían pretendido para tener una relación y sorprendió a más de uno al revelar que un deportista conocido lo hizo.

Así lo dio a conocer a través de la frase “Solo diré que es de la selección”. Cabe resaltar que no dio más detalles por un tema de privacidad, pero indicó que era la primera vez que hablaba de un tema similar.

Hija de Tommy Portugal sorprende con voz parecida a Amy Gutiérrez

La hija de Tommy Portugal, Mafer Portugal, ha demostrado su talento para el canto en varios programas enfocados en el arte, pero siempre alejándose de la fama de su padre, quien es conocido por ser cantante de cumbia.

En esta oportunidad, la joven compartió un video donde se muestra entonando algunas líneas musicales con la salsera Amy Gutiérrez, con quien estaba muy feliz por compartir esa experiencia.