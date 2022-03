Alain Delon, astro del cine francés, pide que le apliquen la eutanasia si cae en coma

Alain Delon, uno de los grandes actores de Francia, ha optado por terminar su vida a través de la eutanasia, según reveló su hijo Anthony Delon durante una entrevista a Laissez-vous (Déjate tentar, en español) de RTL, publicada el último 13 de marzo con motivo de lanzamiento de su libro “Entre chien et loup” (”Entre el perro y el lobo”).

PUEDES VER: Pete Davidson ya no viajará al espacio con Blue Origin de Jeff Bezos

Alain Delon le pidió a su hijo organizar todo

El hijo mayor del actor francés reveló que le prometió a su padre, quien cumplió 86 años en noviembre, seguir sus instrucciones llegado el momento.

Me dijo: “Tony, si alguna vez me pasa algo y estoy en coma, conectado para vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me prometas eso”.

“Lo prometí. Ser el mayor no siempre es fácil. De hecho, a menudo somos los que recibimos más golpes”, afirmó.

¿Por qué Alain Delon optó por la eutanasia?

Alain Delon, quien sufrió un doble derrame cerebral en 2019, declaró al semanario suizo L’Ilustré que, en caso de que se le diagnostique una enfermedad incurable, estaría dispuesto a recurrir a Exit (organización suiza de ayuda al suicidio).

“Estoy totalmente a favor. Estás en tu habitación con la gente que quieres, con los amigos que has elegido. Son tus últimos momentos, pero eres tú quien decide”, indicó.

En esa línea, Anthony Delon confesó que su padre se sintió especialmente tocado por la muerte de su esposa Nathalie Delon, ocurrida en enero de 2021 a causa de un cáncer de páncreas.

“Ella decidió morir como vivió; es decir, cuando decidió, por lo que eligió la eutanasia”, contó al mostrarse también aliviado de que al final no se llegó a utilizar ese método de muerte asistida porque fue la misma enfermedad la que se la llevó.

“No digo que la última noche fue fácil, pero las últimas horas fueron porque ella se fue en paz, nos despidió a las 6.00 a. m. y se fue en paz a las 11.00 a. m. (...). Mi padre se conmovió mucho con esto” , afirmó.