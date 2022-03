“Yo soy, nueva generación”: ¿quiénes son los 8 participantes que buscan un cupo en la final?

“Yo soy, nueva generación” está cada vez más cerca de llegar a su fin. En los últimos días, los pequeños imitadores protagonizaron reñidas batallas, en las que se seleccionó a los ocho mejores para que pasen directamente a la semifinal. Aquí te contamos quiénes son los participantes que competirán este jueves 17 de marzo por un cupo para la gran final del programa de imitación de Latina.

Los primeros en pasar a la semifinal de “Yo soy, nueva generación”

El martes 15 de marzo, ‘Amaia Montero’, ‘Mon Laferte’, ‘Pedro Infante’ y ‘Héctor Lavoe’ lograron asegurar sus lugares para la semifinal de “Yo soy, nueva generación”.

“Yo soy, nueva generación”: los últimos cuatro elegidos

Finalmente, se llevaron a cabo cuatro batallas decisivas: ‘Mon Laferte’ (Paula Fernández) vs. ‘Thalia’ (Grazzia Farah), ‘Lucero’ (Kristhin Fereira) vs. ‘Natalia Jiménez’ (Samira Saucedo), ‘Ha*Ash’ (Mayrely y Fiorella Caballero) vs. ‘Raúl Romero’ (Jash Sánchez), y ‘Pedrito Fernández’ vs. ‘José José’ (Luigui Jesús Cruz). Los segundos participantes mencionados fueron los ganadores.

Foto: Latina

Semifinalistas de Yo soy, nueva generación

Héctor Lavoe (Danniel Reyes)

Pedro Infante (Óscar Solis)

Amaia Montero (Luciana Mormontoy)

Mon Laferte (Sharik Arévalo)

Thalia (Grazzia Farah)

Natalia Jiménez (Samira Saucedo)

Raúl Romero (Jash Sánchez)

José José (Luigui Jesús Cruz)

¿Cuándo es la final de Yo soy, nueva generación?

La gran final de “Yo soy, nueva generación” se llevará a cabo el próximo viernes 18 de marzo del 2022. El evento se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Latina TV. Además, podrás seguir el minuto a minuto por La República Espectáculos.

¿Quiénes son los jurados de “Yo soy, nueva generación”?

A continuación, te dejamos la lista completa de los integrantes del jurado del programa “Yo soy, nueva generación”, que se transmite de lunes a viernes por Latina:

Yiddá Eslava

Julián Zucchi

Janick Maceta

Jorge Henderson