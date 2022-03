Vanessa López reprende a ‘Tomate’ Barraza: “Te recuerdo que tienes dos hijas, no una”

Vanessa López volvió a enfrentarse a Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien recientemente defendió a su hija Gaela de las críticas por ganar el Miss Perú La Pre 2022. En esta ocasión, la modelo recurrió a su Instagram para reclamarle a su expareja por presuntamente no estar al pendiente de la niña que tienen en común. Según comentó, este lleva más de dos semanas sin ver a la pequeña.

Carlos ‘Tomate’ Barraza molesto por críticas a Gaela Barraza

El miércoles 16 de marzo, durante su participación en el programa “En boca de todos”, Carlos ‘Tomate’ Barraza expresó su incomodidad por los ataques que surgieron contra Gaela Barraza, su hija mayor, después de que se generaran especulaciones sobre un presunto fraude en el certamen de belleza organizado por Jessica Newton.

“A mí díganme lo que quieran, yo ya estoy acostumbrado. No tengo ningún problema. Una raya más al tigre no me va a hacer ni más ni menos, y estoy bañado en aceite. Yo apechugo por mí, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan”, aseveró.

Vanessa López indignada con Carlos ‘Tomate’ Barraza

Tras dicho suceso, Vanessa López se pronunció en Instagram y criticó duramente a Carlos ‘Tomate’ Barraza asegurando que él no está cumpliendo con los horarios de visita a su menor hija.

“Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios”, sentenció la modelo.

Vanessa López indignada con 'Tomate' Barraza. Foto: Vanessa López/ Instagram

‘Tomate’ Barraza y su expareja no han logrado tener un trato cordial desde que terminaron su relación, por lo que han protagonizado más de una discusión mediática en los últimos años.

Como se recuerda, en diciembre de 2021, Carlos Barraza presentó una demanda contra Vanessa López por presunto maltrato psicológico contra su hija mayor. Por su parte, la influencer reclama al cantante por no estar pendiente de la pequeña que tienen común.