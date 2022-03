Stephanie Cayo defiende su personaje en Netflix: “No represento a una mujer andina”

Stephanie Cayo se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo por su personaje en la película de Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que se estrena el 18 de marzo. Todo empezó luego de que la revista Vogue México la llamara “actriz andina” en una reciente publicación que hizo sobre ella.

La artista peruana usó su cuenta oficial de Twitter para responder las interrogantes de sus fans. Aclaró que ella no representa a una mujer andina y que la cinta, que protagoniza con su pareja, Maxi Iglesias, no trata al respecto.

¿Qué dijo Stephanie Cayo sobre su personaje?

“ Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. HQNVAE (”Hasta que nos volvamos a encontrar”) no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable”, escribió la intérprete.

Luego, les recordó a sus detractores que su trabajo no se basa en hacer malos comentarios. Sobre el estreno de la película, mencionó que se siente orgullosa por haber sido parte del elenco de actores.

“ Les doy un consejo… yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película ”, sostuvo.

Stephanie Cayo defiende su personaje en Netflix. Foto: captura Twitter

Stephanie Cayo se enamoró de Maxi Iglesias en película de Netflix

Los actores Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron en las grabaciones de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, de Netflix. El amor nació allí, en pleno rodaje, cuando la peruana y el español protagonizaron a una pareja en la ficción. Esto ocurrió en marzo de 2021. Tiempo después, ambos hicieron pública su relación.