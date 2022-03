Residente menciona al Perú y a Túpac Amaru en su nuevo tema “This is not America”

Residente está causando gran revuelo en redes sociales por sus lanzamientos musicales. Este jueves 17 de marzo, el cantante estrenó su nuevo tema “This is not America”, en el que critica el contexto sociocultural en el que nos encontramos.

Luego de la tiradera dedicada a J Balvin, el boricua ha conseguido varios logros y reconocimientos: tuvo más de 60 millones de vistas y alcanzó el puesto #1 en tendencias en música tanto en YouTube como en Spotify.

¿Qué dice el último lanzamiento de Residente sobre el Perú?

La letra de este tema es bastante dura y el videoclip representa una lucha social entre el pueblo y sus autoridades. Demuestra la desigualdad que tiene un país y el pedido que hace la gente para que el gobierno respete sus derechos.

Varios fanáticos han sentido este tema muy personal porque representa la realidad en la que vive nuestro continente sudamericano; sin embargo, lo que ha llamado la atención de nuestros compatriotas es la estrofa en la que menciona a nuestro país.

“Con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Túpac se llama Túpac por Túpac Amaru del Perú. América no es solo USA papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco”, es la parte que ha causado conmoción entre los oyentes de Residente.

Residente celebra su lanzamiento contra J Balvin

Desde su lanzamiento, la nueva canción de Residente se convirtió en una de las más escuchadas en todas las plataformas y rápidamente acumuló millones de visitas en YouTube. Esto se vio reflejado en el ranking de Spotify publicado en los últimos días, donde se ve en el primer lugar de los temas más escuchados en todo el mundo a la sesión 49 del exintegrante de Calle 13 con Bizzarap.

Esto no fue pasado por alto por el polémico artista, quien agradeció a sus millones de fanáticos a nivel mundial utilizando la frase más resaltante de su último hit mediante las historias de su cuenta de Instagram. “Solo lo hice para divertirme, pero gracias”, escribió el artista al lado de un emoji de cerveza.