Rafael Cardozo sobre su relación con Cachaza: “Manda en la casa, pero la cocina es compartida”

Rafael Cardozo siempre se ha mostrado lo bien que va su relación con la chica reality Carol Reali lejos de las cámaras de la televisión nacional. Es por ello que hace unas semanas sorprendió a todos al contar que le había pedido la mano en un crucero fuera del mar del Perú.

La pareja de brasileños visitará este domingo 20 de marzo el set de “En esta cocina mando yo”, programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, para demostrar cuáles son los dotes culinarios del capitán de los ‘guerreros’ de “Esto es guerra”. Es así que el diario El Popular aprovechó para hacerle una entrevista sobre ellos y más.

Cuando le consultaron sobre qué tan bueno es en la cocina, manifestó: “Yo soy bueno haciendo parrillas, y me encanta preparar comida grasosa, como pizzas y hamburguesas, pero no soy un experto cocinero. Podría decirse que, del 0 al 10, me saco un 8. Eso sí, cuando yo cocino, no ensucio nada. Aquí, por el contrario, hice un desorden terrible”.

Asimismo, Rafael Cardozo habló de sus proyectos a futuro y detalló: “Además de ‘EEG’ y mi programa de radio, tengo tres proyectos fuera de la farándula y uno de ellos es una cafetería que estoy trayendo al Perú con un nuevo concepto. Estoy muy ilusionado con este proyecto”.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Cachaza?

Al preguntarle si su pareja, Cachaza, lo ponía nervioso con sus indicaciones en la cocina, el combatiente Rafael Cardozo aclaró: “Un poco, por ratos hasta me hizo ‘llorar’, pero lo mejor que hicieron en el programa fue colocar un botón que te permite silenciar a la pareja por un minuto (risas)”.

Además, confesó que su novia no es autoritoria como se piensa porque es más inteligente para conseguir lo que desea: “Cachaza manda en la casa, pero en la cocina la cosa es compartida. Depende de quien tenga más tiempo ese día. Y no es mandona. Las mujeres son muy inteligentes. Ella sabe cómo acercarse para conseguir las cosas que quiere”.

‘Mister G’ asegura que Rafael Cardozo no debió ingresar a esta temporada de “EEG”

El coconductor de “Esto es guerra” ‘Mister G’ tuvo fuertes declaraciones para Rafael Cardozo debido a que siempre está peleándose con alguien por su personalidad tan difícil.

Todo inició cuando el modelo le dijo al animador: “‘Mister G’, fallaste de nuevo”. Y este sin quedarse callado le devolvió el dardo: “La producción de’ EEG’ falló en traerte”.