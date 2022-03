Pamela Franco sobre relación con Christian Domínguez: “No soy controladora”

Pamela Franco visitó el set de “América hoy”, donde trabaja como conductor su novio Christian Domínguez, con la finalidad de hablar de su relación y contar muchos detalles desconocidos que llamaron mucho la atención de sus compañeros de programa y los televidentes por ser considerados como tóxicos.

En ese sentido, todo comenzó cuando estaban comentando si es que el empresario y el ex chico reality Mario Hart se reportan con sus parejas cuando salen de viajes y el líder de la Gran Orquesta aseguró: “Videollamada siempre hago. Lo de la ubicación nunca me lo ha pedido mi señora porque si me lo pidiera se lo daría, pero nunca lo ha hecho”.

La presentadora Janet Barboza bromeó a Pamela Franco: “Yo solo quiero decirte, Pamela, que has hecho un gran trabajo amansándolo”. Por su parte, la artista aseveró: “La verdad es que yo no soy controladora. Él es el que llama porque quiere llamar, yo estoy súper ocupada en la casa. Hay dos niñas, tengo mil cosas, yo también trabajo, pero me encanta porque él tiene la intención y siempre le nace estar en comunicación conmigo. A mí me gusta más cuando las cosas nacen”.

Asimismo, la representante de la agrupación Puro Sentimiento continuó al señalar que ella prefiere que la cuiden a estar detrás de otra persona. Ahí intervino Ethel Pozo y le consultó si le pedían que haga videollamada o envíe su ubicación. La cantante manifestó: “Lo que pasa es que yo no soy celosa, no soy controladora. Él sí es recontra celoso. Yo soy la que tengo que pedir permiso para ponerme vestido”, lo que causó el asombro de todos los que se encontraban en el set de América Televisión.

Isabel Acevedo respondió las afirmaciones de Cristian Domínguez

El cantante Christian Domínguez contó que su expareja Isabel Acevedo intentó separarlo de su último hijo en el programa que conduce, pero no quedó ahí, sino que respondió.

Es por ello que la bailarina profesional acotó: “Sé que hice las cosas bien. No quiero tocarte ese tema, no te diré ni sí ni no. Fui criada por mucho tiempo con mi padre biológico. Imagínate, tengo ese ejemplo y qué te puedo decir”.

‘Metiche’ contó que Pamela Franco no está interesada en visitar “D’mañana”

La conductora del programa “D’mañana” se expresó de una manera muy atenta hacía la nueva pareja de Christian Domínguez, padre de su último hijo, pero a pesar de todo la artista no estaría dispuesta a ir al set, de acuerdo a lo que afirmó Kurt Villavicencio.

Según 'Metiche', Pamela Franco no quiere visitar el programa de Karla Tarazona. Foto: composición/ La República

Es así que aseguró: “Pamela, escuchaste las lindas palabras que Karla tuvo para ti, te invitamos, te invitamos a ‘D’ mañana’. No sé por qué Pamela Franco y Puro Sentimiento no quieren venir. La invitación está hecha, Karla te espera con las manos abiertas”.