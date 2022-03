Pamela Franco defiende a Puro Sentimiento: “Esta es una versión bonita, pero no mejor”

La nueva cara de Puro Sentimiento levantó la polémica tras el ingreso de Pamela Franco y las salidas de las reconocidas cantantes Estrella Torres y Thamara Gómez. Y, a pesar del gran reto que tienen las nuevas integrantes, ellas están seguras del talento que poseen.

En medio de este cambio, Isabel Enríquez, Molly Gereda, Azul Vela, Andrea Maestre y Pamela vienen trabajando muy duro para ofrecer un producto de calidad a los fieles seguidores de la agrupación femenina de cumbia.

Puro Sentimiento acaba de lanzar una nueva versión de “Cómo me duele”, tema original de La factoría, pero con un estilo propio. La República conversó con las integrantes, quienes se defendieron de los comentarios negativos y dejaron en claro que cada una tiene un sello propio que aporta.

- ¿Cómo han tomado las críticas que han venido recibiendo?

Molly Gereda: Ha sido difícil porque la gente es libre de opinar, pero nosotras estamos concentradas en dar lo mejor al público. A pesar de las críticas, la gente también nos quiere, nos apoya.

Pamela Franco: Todo cambio cuesta. Y una delantera como Puro Sentimiento, con un estilo, forma de vestuario, tipo de música. Tener otras caras y esto le cuesta al público. Todos tenemos talento con un sello particular. No se siente nada (por las críticas) es mentirse, pero lo importante es saber asimilar, pero no nos podemos detener. Imagínate que por las críticas nosotras podríamos hasta dejar de cantar. Si a un cierto sector no le gusta mi voz, también hay otro público que sí le agrada. Hay que recalcar que el respeto es importante. Los cambios cuestan y hay cambios necesarios. Y esta es una versión bonita, pero no mejor. Considero que las otras chicas (exintegrantes) tienen talento. Esta es una nueva delantera que se viene sacrificando desde hace tiempo y ahorita se está ganando un lugar en Puro Sentimiento.

- ¿Cómo es Christian Domínguez como jefe?

Nos ayuda mucho. Nos apoya en la manera de cómo ser aristas en todo aspecto.

- ¿Para ustedes qué significa la cumbia?

Alegría. Es lo que somos. La cumbia de Perú es vida, desayunamos, almorzamos cumbia.

- Acaban de lanzar “Cómo me duele”, una nueva versión del clásico de La factoría.

Estamos contentas con el lanzamiento. Es tema de La Factoría, pero lo hemos hecho al estilo de Puro Sentimiento. Una versión cumbia, superbailable.

Los temas de La Factoría son muy exitosos y sabemos que a la gente también le encanta este que tiene sentimiento, y le pusimos bastante de eso a la canción.

- ¿Cuándo empiezan a grabar el videoclip?

El video recién empezaremos a grabar el día lunes, ya está toda la producción preparada, el guion, protagonista, el modelo y locación.

- ¿Se animarán a incursionar en otros géneros?

Cuando estamos en el escenario hacemos todo tipo de género, rock, salsa, pero nuestro estilo es cumbia con sentimiento.

- Ahora que hablan de los shows, ¿cómo se sienten con esta reactivación?

Estamos muy contentas porque todas las que estamos aquí amamos la música desde muy chiquitas. Y la verdad es que el escenario, el público, cantar a las personas, transmitir y que ellos se identifiquen con las canciones es lo que más nos llena el corazón. Gracias a Dios, las cosas han ido mejorando para nosotras y para muchas agrupaciones del Perú, ojalá siga así. Nosotras estamos muy contentas.

Puro Sentimiento busca nueva integrante

- ¿Qué otro proyecto se viene para Puro Sentimiento?

Hay un gran casting en vivo. Estamos buscando una nueva voz e invitamos a todas las chicas a que se animen. Queremos a una chica completa y que tenga ganas.

- ¿Por qué están buscando otra integrante más?

Nosotras trabajamos cinco horas sin parar y el jefe quiere que seamos más.

- Imagino que el ritmo que llevan es muy agitado.

El amor y la pasión que le tenemos a la música es lo que compensa todo. Nuestras presentaciones son las noches y no solamente trabajamos los fines de semana, sino que toda la semana. Estamos preparando canciones nuevas, ensayando.

Presentaciones

Las integrantes de Puro Sentimiento están emocionadas porque se presentarán el jueves 31 de marzo en El Faraón de San Juan de Lurigancho y en abril estarán en la ciudad de Iquitos.

“Lo más importante es que estamos dedicadas al 100% al trabajo. Nosotras queremos dar lo mejor al público para que disfruten nuestra música y show”, señalaron las artistas.