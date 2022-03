Natalie Vértiz celebra cumpleaños de su hijo Liam: “8 años desde que conocí al amor de mi vida”

La modelo Natalie Vértiz se mostró más que entusiasmada con la llegada del cumpleaños número 8 de su hijo Liam. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un tierno video junto a su primogénito producto de su relación con Yaco Eskenazi, además de dedicarle un conmovedor mensaje.

La presentadora de “En boca de todos” emocionó a sus seguidores con la publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Mi rey cumpleañero, 8 años desde que conocí al amor de mi vida. Decirte te amo queda corto para expresar todo mi amor por ti, crecimos juntos y seguiremos creciendo, mi Liam, de la mano siempre. Te amamos con todas las fuerzas. Llanto en tres, dos, uno. Wow, cada minuto que pasa te amo más y más. Hoy te celebramos mi bebé grande”, escribió.

Luego de compartir el post, Yaco Eskenazi se hizo se presente a través de los comentarios. “Los amo”, expresó. Asimismo, los usuarios destacaron la familia conformada por los ex chicos realities. “Ay, me vas a hacer llorar. Hermoso video. Feliz día”, “Qué lindo, aún recuerdo cuando vi la ecografía en ‘Esto es guerra’”, fueron algunos de los mensajes más populares.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi no descarta tener otro bebé con Natalie Vértiz y desearía que sea una niña

Modelo defiende a Rodrigo Cuba tras comentarios de ‘Choca’

En la última edición de “Estás en todas” del sábado 12 de marzo, Natalie Vértiz tuvo un ligero intercambio de palabras con su compañero ‘Choca’ Mandros. La influencer ‘encaró’ al conductor por haber calificado al ‘Gato’ Cuba como el ‘más antipático’ entre él y Anthony Aranda. “No sé cómo lo vas a elegir como el más antipático. La verdad, ‘Choca’, es que me decepcionaste, pensé que te conocía. Te lo voy a presentar formalmente, quieras o no. No sé si tienes muchas ganas, pero a mí sí me cae bien. Está en mi lista de amigos”, precisó.

Natalie Vértiz se pronuncia luego de ausentarse de “Estás en todas”

La ausencia de Natalie Vértiz en el programa “Estás en todas” causó preocupación entre los seguidores de la presentadora de televisión. Tras finalizar el programa sabatino, la esposa de Yaco Eskenazi reapareció en redes sociales para contar que estaba descansando y siendo atendida por su pareja. “Gelatina for the win. Ya me siento mucho mejor. Engreimientos de mi Yaco”, contó.