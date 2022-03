El Miss Mundo 2021 ya tiene una ganadora. Se trata de Karolina Bielawska, representante de Polonia. La joven se llevó la corona en la final del certamen de belleza, que se llevó a cabo el miércoles 16 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico, en medio de una polémica debido a que ninguna candidata latina llegó a ser elegida entre las finalistas.

Durante la ronda de preguntas previa a la coronación, la joven modelo respondió de la siguiente manera “ Si quieres descubrir algo nuevo, intenta aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión ”.

Cabe precisar que la final del Miss Mundo 2021 se vio opacada por problemas legales entre los organizadores y porque ninguna representante latina formó parte del top 12.

Karolina Bielawska se lleva la corona en el Miss Mundo 2021

Karolina Bielawska ganó el Miss Mundo 2021 y fue coronada como tal por Toni-Ann Singh (Jamaica), quien estuvo en el cargo desde 2019.

Tras conseguir el primer lugar en el certamen de belleza, la representante de Polonia se emocionó hasta las lágrimas y expresó “Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada”.

Karolina Bielawska recibe la corona de Miss Mundo 2021. Foto: Instagram Miss Mundo

¿Quién es Karolina Bielawska, Miss Mundo 2021?

De acuerdo a información difundida por la organización Miss Mundo, Karolina Bielawska estudia una maestría en Estudios Empresariales en la Facultad Internacional de Ingeniería (IFE) de la Universidad Tecnológica de Lodz. Además, planea continuar preparándose académicamente hasta obtener un doctorado.

Otro dato interesante sobre la Miss Mundo 2021 es que, a parte de destacar en el modelaje, es una gran amante del trabajo voluntario. Su proyecto proyecto Beauty with a Purpose brinda ayuda a las personas sin hogar.

En sus momentos de ocio, Karolina Bielawska se dedica a practicar deportes, como natación, buceo, tenis y bádminton.