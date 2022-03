Melissa Klug sobre Jesús Barco: Si no está preparado, nos separamos y cada uno con lo suyo

¿Problemas? A pesar de que Melissa Klug ha revelado estar contenta con su relación amorosa con Jesús Barco luego de eliminar sus fotos en redes sociales. Ahora, la empresaria dejó entrever que estaría viviendo una nueva crisis con el futbolista, ya que aseguró él puede seguir su camino.

“Yo tengo 38 años, yo creo que yo sé lo que quiero y si él no está preparado para ir en el mismo camino, pues entonces nos separamos y cada uno con lo suyo” , reveló para las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Asimismo, la ‘Blanca de Chucuito’ prefirió evitar dar detalles de por qué se peleó con el deportista. “No hay mensajes, no hay chat, no hay infidelidad, no hay nada de eso (...) No es un broncón, pero tomé decisiones muy rápidas, apresuradas y tuvimos una pelea”.

Empresaria elogia a Samahara Lobatón

Tras el nacimiento de su nieta Xianna, Melissa Klug reconoció que su Samahara Lobatón tiene su carácter y está orgullosa por la madurez que ha logrado; además de elogiar su desempeño como madre. “Con todas las canas verdes que me haya podido sacar Samahara, yo puedo decir que ella es una excelente madre, me saco el sombrero por ella, estoy muy orgullosa de cómo ella se ha convertido en mamá”.

Melissa Klug dedica sentido mensaje a Jesús Barco

La influencer no se olvidó de la fecha especial de su pareja, pues el pasado 9 de marzo el futbolista cumplió un año más de vida y Melissa Klug envió un sentido mensaje a su futuro esposo.

“¡¡¡¡Feliz vuelta al sol mi amor, hoy tocó celebrar este año de una forma diferente, pero recibiendo el regalo más valioso: un año más de vida!!! ¡¡Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de retos que prueben que con tu valentía y tu talento lograras cumplir tus sueños y que el éxito es de aquellos que como tú trabajan para lograrlo!! Que siempre haya una sonrisa en tu cara, mucha alegría en tu bondadoso corazón y que Dios te llene de bendiciones en tu día a día. Te amo”, escribió.