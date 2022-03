Mario Hart durante su visita a “América Hoy”: “¿Yo pisado? Es una falta de respeto”

Mario Hart es conocido por no tener problemas para hablar sobre su vida familiar junto a Korina Rivadeneira. No obstante, durante su última visita a “América Hoy”, el exintegrante de “Esto es guerra” no se mostró muy alegre luego de que Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna lo llamaran “pisado” durante el programa en vivo.

¿Qué dijo Mario Hart en “América Hoy”?

Durante la última edición del magazine, Mario Hart fue el invitado especial. Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna llevaron a cabo “El Confesionario”, sección en la que los entrevistados cuentan detalles de su vida privada.

No obstante, el excompetidor de EEG se mostró sorprendido luego de que Christian Domínguez le pidiera que participara. El también cantante de reguetón se sorprendió luego de que las conductoras le dijeran que “fue ‘travieso’” en relaciones pasadas, haciendo referencia a la fidelidad.

“Yo pensé que me había equivocado de programa. ¿Yo pisado? Es una falta de respeto para las personas fieles. Ser fiel no significa ser pisado. Si nos confesamos nosotros, se confiesan todas ustedes. No se vengan a dar de muy santurronas, por favor”, manifestó.

Asimismo, la famosa ‘Uchulú' se hizo presente en el programa y señaló que ella no ha sido infiel en ninguna relación porque “no desea que le hagan lo mismo a ella”.

Korina Rivadeneira habló sobre acusaciones por discriminación en su contra

Durante el pasado miércoles 16 de marzo, Korina Rivadeneira conversó en exclusiva con El Popular para revelar más detalles de su participación por primera vez en el cine peruano.

Además, la modelo se manifestó sobre las acusaciones de un exparticipante de “Esto es Habacilar” con respecto a una supuesta discriminación luego de que ella tuviera gestos despectivos hacia la ropa del concursante. “Yo no tengo idea. Fue una tontería, no sé qué pasó. Déjame averiguar y te digo”, señaló.