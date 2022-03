‘Papi Juancho’ sobre su línea de ropa: “Maluma no es un género, sino que es un movimiento”

El popular Maluma ha construido un prestigio en el rubro artístico y también el empresarial. A sus 28 años, el colombiano encabeza la lista de los 50 más creativos de su país y ha impuesto su estilo en cada decisión. Ahora se encuentra promocionando su propia línea de ropa. Se trata de Royalty by Maluma, una colaboración con Reunited Clothing y Macy’s, que estará disponible en las tiendas el próximo 24 de marzo.

Macy’s llevaba varios años estudiando la posibilidad de colaborar con Maluma, según expresó Durand Guion, vicepresidente de moda de la compañía, durante una entrevista para The New York Times. “Estábamos aturdidos después de la primera reunión porque esto no era solo fácil, era divertido, y sentimos a Maluma en cada paso del camino” , comentó.

Maluma y su interés por la moda

“Yo no tengo ningún género definido, me gusta fluir, la verdad”, dijo Maluma para el medio estadounidense. “Me gusta pasar por diferentes géneros musicales, me gusta vestirme de diferentes maneras, me gusta ser una caja de sorpresas y evolucionar”, agregó, para luego aclarar que “Maluma no es un género, sino que es un movimiento. […] Es más como un ecosistema, un mundo con diferentes ramificaciones y todas parten de lo mismo: del amor al arte”.

“Nunca le asusta probarse nada. Se probará un abrigo de mujer y dirá: ‘Quiero esto, hagámoslo’”, dijo Hilda Batayneh, directora creativa ejecutiva de Reunited Clothing, para la misma entrevista. “La línea es realmente Maluma. Cuando la miras, puedes verlo a él o fragmentos de él en cada pieza”, añadió.

De hecho la ropa, según explicó el intérprete de “Sobrio”, está inspirada en su ciudad natal. “El cielo de Medellín para mí es especial. […] No sé, yo llego allá y veo el cielo totalmente diferente a como lo veo en cualquier parte del mundo”, expresó el cantante. Impera, además, en la colección un tono ultramarino, junto con los verdes vivos y los azulejos característicos de Medellín.

¡Adiós a las normas tradicionales de la moda!

La capacidad de Maluma para alejar las normas de la moda es la base de su colección Royalty. Muchas piezas, como una camisa de crepé de color blanco hueso con botones de piedra en forma de diamante, están pensadas para ser unisex. “Me gusta que todo, por ejemplo lo de los hombres, se lo pueden poner las mujeres sin problema”, dijo Maluma, mientras recorría la tienda. “Eso para mí era como una de las claves de esta colección”

No se trata, por supuesto, de su primer indicio de irreverencia: a finales del 2021, colaboró con Olivier Rousteing, el director creativo de Balmain, en una colección de edición limitada inspirada en los colores neón que iluminan Miami. Se convirtió en la colección más vendida de la marca, según Rousteing.

El diseñador veterano dijo sobre el artista que “no tiene los mismos límites que podríamos tener nosotros en el mundo de la moda. Puede unir cosas completamente opuestas”.