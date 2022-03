Magaly Medina a Andy Polo por carta notarial: “No me amedrenta. Si tengo que ir a juicio, iré”

Magaly Medina recibió una carta notarial de parte de Andy Polo, futbolista que ha sido denunciado por maltrato físico y psicológico por su exesposa, Génesis Alarcón. La conductora le respondió con un contundente mensaje en el que aclaró que no teme ir a juicio con el deportista. Afirmó que seguirá defendiendo a las mujeres que hacen ese tipo de acusaciones en su programa.

¿Qué le dijo Andy Polo en la carta notarial?

Según la conductora de “Magaly TV, la firme”, Andy Polo le exige, a través de la carta notarial, que se retracte de sus comentarios y que “detenga el daño” que le viene causando. Esto, debido a que fue sacado del equipo de los Timbers de Portland, de Estados Unidos.

“Este señor me dirige una carta en tono personal, porque supongo que un abogado se lo habrá hecho. Un abogado que supongo que lo que quiere es finalmente demandarme”, inició la presentadora.

“Me acaba de mandar esta carta pidiéndome que detenga el daño que le vengo ocasionando y me solicita que me rectifique públicamente de las tantas mendacidades; un término que nunca había escuchado. ‘De lo contrario, acudiré a las vías legales correspondientes para proteger mis derechos constitucionales , como la dignidad, honor y buena reputación’”, leyó.

La respuesta de Magaly Medina

Magaly Medina defendió a su programa y mencionó que seguirá abordando denuncias de violencia. “Yo le brindo mi tribuna a hombres y mujeres que denuncian algo, que reclaman justicia, que reclaman maltrato”, sostuvo.

Aclaró que cree en la versión de Génesis Alarcón, quien además acusó a Andy Polo de no ver a sus hijos y de no cumplir con la pensión de alimentos. “ Me tendrán que mandar a la cárcel por creer a una mujer. Pero yo sí le creo a Génesis Alarcón y a muchas mujeres que vienen con un testimonio parecido”, agregó.