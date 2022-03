Luis Carlos Burneo: “Tu comedia no se puede volver un cúmulo de vulgaridades”

Luis Carlos Burneo celebrará los 15 años de su exitoso canal de YouTube, “La habitación de Henry Spencer”, con un show el próximo 23 de marzo en el teatro Julieta. En esta entrevista, el comediante y periodista revela cuál es su más grande sueño y cuenta cómo ha logrado seguir vigente en la plataforma. Además, opina de la polémica de los conductores de “Hablando huevadas”.

¿Cuál es la mejor enseñanza que te dejan estos 15 años en tu canal de YouTube?

Es siempre tratar de salir adelante. Hay altibajos todo el tiempo, pero está en nosotros tratar de perseverar en lo que te gusta pese a las circunstancias. He aprendido en estos 15 a tratar de mantenerte en pie hacia adelante.

Después de los cambios en las redes sociales, ¿crees que la tuviste más difícil que los youtubers actuales?

Cuando yo empecé, el ambiente digital era muy distinto. Tenia que explicarle a la gente qué era YouTube. No se sabía mucho o casi nada. Los accesos a internet no eran tan masivos. Llegar a las personas era mucho más difícil por la tecnología.

Pero no es que la haya tenido más difícil o fácil que los youytubers actuales, pero digamos que, siendo un ambiente tan primigenio, el terreno estaba siendo recién explorado. Cuando comencé a hacer esto no había mucha gente haciéndolo, y me enorgullezco de eso.

Luis Carlos Burneo es el creador de "La habitación de Henry Spencer". Foto: Luis Carlos Burneo/Instagram

¿Cuál ha sido la peor y la mejor entrevista que has hecho a un famoso?

Ha habido un par de ocasiones en las que los invitados no querían estar en la entrevista. Son dos o tres personas que han venido aquí y han sido difíciles porque me respondían con monosílabos.

Entre las mejores entrevistas, me gusta mucho una que le hice a Susy Díaz , Giovanni Ciccia, Gisela Ponce de León. También he estado con Mario Vargas Llosa. Hay muchos personajes que me traen buenos recuerdos.

¿Es trabajoso armar la producción de un video?

Es un trabajo arduo pensar en el tema, elegir a una persona, convencerla para que venga, hacer las preguntas e investigar sobre el personaje. Es un trabajo tan duro y fuerte como cualquier otro, solo que estamos acostumbrados a que parezca relajado y divertido. Los que hacemos esto no tenemos horario. Siempre paramos pensando en esto porque es la gasolina que nos mueve a vivir. Es un trabajo más duro que uno de ocho horas.

¿Cuál crees que es el secreto para tener éxito en YouTube?

Mucha gente considera que el éxito es tener plata, yo no. Soy el peruano con más tiempo en YouTube, pero con menos suscriptores en tanto tiempo. Creo que un truco para mantenerse vigente es hacer lo que te salga de corazón. Muchas veces es totalmente contrario al contenido que está de moda, y eso genera frustración porque mientras otros tienen miles de vistas tú no tienes tantas.

Pero que hagas lo que salga de tu corazón para mí eso es exitoso. Me mueve muchísimo mantenerme fiel a lo que creo que es la “Habitación de Henry Spencer”, porque genero un contenido personal y no tanto en lo que ‘le gusta a la gente’ o lo que va a traer plata o suscriptores.

¿Es rentable tener un canal de YouTube con muchos seguidores?

YouTube me permite tener estabilidad económica para vivir cómodamente. No soy un tipo de lujos, de autos, de viajes. Básicamente, hago mi trabajo para pagar mis servicios y poder viajar si quiero.

Tomando una de tus frases populares. ¿Te consideras un ‘pituco’?

No. Raramente, podrían acusarme de ‘pituco’ por la manera como hablo, pero yo no me considero. Al contrario, soy alguien que trabaja muy duro por lo que quiere.

Luis Carlos Burneo celebrará los 15 años de su exitoso canal de YouTube. Foto: Instagram

Se ha puesto en debate el tipo de mensajes que promueven los youtubers después de lo que pasó con Ricardo Mendoza, de “Hablando huevadas”, y Norka Gaspar, quienes se burlaron de una agresión sexual. ¿Crees que tener un canal de YouTube conlleva tener una responsabilidad con la sociedad o crees que el internet lo soporta todo?

Así sea un canal de YouTube, como comunicadores tenemos una responsabilidad. Es bueno pensar cuáles son nuestros mensajes y cuándo cometemos errores, aprender de eso. Nada soporta todo. Somos seres humanos; está bueno aceptar los errores, pedir disculpas y mejorar. Es algo que nos compete a todos. La idea es aprender de los errores propios y de otros. Así te vean 10 o un millón de personas, los mensajes deben ser responsables.

Los youtubers se defienden con la frase “Si no te gusta, no lo veas”

Esa frase no admite ningún tipo de crítica, de diálogo y de aprendizaje. Es engañosa; es como decir ‘me tapo los ojos y, como no me gusta, no lo veo’. Todo es criticable, siempre y cuando estas críticas busquen una mejora.

Hace poco entrevistaste a Jorge Luna. ¿Qué opinión tienes sobre su show con Ricardo Mendoza, “Hablando huevadas”?

Tienen un tipo de humor muy especial, que es el clásico humor criollo, peruano y chacotero. Si es tan exitoso es porque hay un público mayoritario que lo quiere ver y si lo hacen está bien. Pero así como existe ese humor también debe existir una apertura para las críticas y las mejoras, y nadie debe sentirse mal por eso, porque, como comunicadores, el público nos puede devolver algo. Me parece súper valido que existan las críticas que busquen mejoras.

Luis Carlos Burneo entrevistó e Jorge Luna, de "Hablando huevadas". Foto: captura YouTube

¿Te has sentido tentado a hacer ese tipo de humor negro?

No me he visto tentado. No es el humor que me divierte; no va con mi personalidad ni es el que he realizado durante 15 años. El estilo de “La habitación de Henry Spencer” es más personal, más autobiográfico, es otro tipo de comedia.

Yo estoy tranquilo con lo que hago, respetando y criticando cuando hay que criticar los contenidos que otros hagan. Siento que no es el estilo de humor que haría, no me gusta, pero respeto que exista.

¿Deseas tener un programa de televisión? ¿Alguna vez recibiste una propuesta para conducir?

Me encantaría. Sería uno de mis sueños cumplidos. No he recibido una propuesta par conducir. Pero fui reportero en Latina desde el 2009 al 2012. Ha habido ofertas, pero no se concretaron. Me encantaría conducir un programa de televisión. Hay contenidos que no me gustan, pero eso de ponerme en contra de la TV no.

Hay youtubers que se alejan de la TV porque le imponen muchas normas

Yo no tengo ningún problema. Entiendo que cada plataforma tiene sus normas. Creo que mal hacemos en quejarnos de eso. No me pongo en contra de la tele. Y si yo trabajo en televisión, más bien la utilizaría para ganar más atención para mi canal.

Luis Carlos Burneo celebrará los 15 años de su exitoso canal de YouTube. Foto: Instagram

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

Deseo dedicarme en el 85% de mi vida a hacer stand up comedy. El 23 de marzo tengo un show muy especial en el teatro Julieta, luego el 8 de abril en Los Olivos, y todo el año estoy preparando shows. Quiero pulir más mi faceta como comediante. El escenario me gusta mucho, me atrae la idea de hacer reír.

¿Cómo te sentiste por tu regreso a los escenarios?

Es uno de mis lugares favoritos de la vida. La risa del público es una de las sensaciones más hermosas que he conocido. Yo quiero ser comediante, quiero dedicar mi vida a eso y tengo claro que eso toma muchos años. Me quiero dedicar a la comedia.

¿Te refieres a una comedia blanca, sin vulgaridades?

Una vulgaridad bien colocada nunca está mal. El tema es que tu comedia no se vuelva un cúmulo de vulgaridades. Hay mucha gente que piensa que la comedia debe ser, entre comillas, ‘buena’ o ‘blanca’, pero normalmente nos reímos de las cosas más terribles de la vida, porque eso nos calma.

Mi comedia es autobiográfica, hablo de las cosas que me mueven y eso lo transformo en historias divertidas, y de esa manera sanamos en conjunto con el público.