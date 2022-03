Miss Mundo 2021: ¿quién es Karolina Bielawska, Miss Polonia y ganadora del certamen?

Karolina Bielawska, modelo de nacionalidad polaca, fue presentada el último miércoles 16 de marzo como Miss Mundo 2021 en un evento llevado a cabo en Puerto Rico. La jamaiquina Toni-Ann Singh, su antecesora, se acercó a ella para ponerle la ansiada corona.

Así fue la coronación de Karolina Bielawska

Karolina Bielawska se impuso ante las otras modelos del certamen de belleza y se coronó como la Miss Mundo 2021. Como se recuerda, el evento, que inicialmente iba a llevarse a cabo en diciembre, se pospuso tras reportarse contagios masivos de coronavirus.

Karolina Bielawska recibe la corona de Miss Mundo 2021. Foto: Miss Mundo/Instagram

La joven polaca fue nombrada en la 70º edición y se mostró emocionada por la oportunidad de representar a la organización. Miss Costa de Marfil y Estados Unidos quedaron como tercera y segunda finalista, respectivamente.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss World y no veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida”, dijo la joven en un comunicado.

¿Qué se sabe de la nueva Miss Mundo 2021?

Karolina Bielawska es una apasionada del trabajo voluntario en favor de las personas más necesitadas. Según información de la organización, su proyecto para Beauty with a purpose, propuesta del certamen para presentar iniciativas sociales, se llama “Zupa Na Pietrynie”.

“Todos los domingos, el proyecto tiene como objetivo proporcionar comidas calientes, paquetes de alimentos, bebidas, ropa, máscaras, asesoramiento legal y apoyo médico profesional para casi 300 personas necesitadas en Lodz, una ciudad de Polonia”, cuenta el medio Hindustan Times.

Karolina Bielawska es la representante de Polonia para el Miss Mundo 2021. Foto: Instagram

¿Quién es Karolina Bielawska, la Miss Mundo 2021?

La joven estudia una maestría en Estudios Empresariales en la Facultad Internacional de Ingeniería (IFE) de la Universidad Tecnológica de Lodz, según información de la organización del concurso. Tiene planeado expandir su nivel académico hasta el doctorado.

Aparte de su trabajo como modelo, desea convertirse en oradora motivacional. En sus días libres, practica natación, buceo, tenis y bádminton.