Jossmery Toledo revela que prefiere a los hermanos Assereto antes que a los Agostini

¿Difícil elección? Jossmery Toledo sorprendió a todos sus seguidores al tener que escoger entre los hermanos Assereto o Agostini. La chica reality estuvo como invitada en el programa de YouTube del influencer Chikiwilo, donde fue puesta en aprietos más de una vez.

“¿Hermanos Agostini o los hermanos Assereto?”, le consultaron a la expolicía.

“Assereto, ellos me parecen más lindos. Eso depende de los gustos”, respondió Jossmery. Además, aseguró que “lo pasado pisado” al referirse a Fabio Agostini.

Jossmery Toledo revela que no se acostumbró a vivir en San Isidro

Durante la entrevista, el nuevo ‘jale’ de “Esto es guerra” también contó cómo fue su experiencia al vivir en el distrito de San Isidro y aseguró que no logró acostumbrarse.

“Sí, he vivido, pero no me gusta. Me gusta salir en pijama y chanclas a comprar, nadie me molesta”, mencionó Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo se aburrió de competir con Michelle Soifer en “Esto es guerra”

Jossemery Toledo y Michelle Soifer participaron en el desafío Salto al vacío el último martes 15 de marzo en “EEG”; sin embargo, el miedo a la altura de la cantante Michelle Soifer le volvió a jugar una mala pasada.

Ante esta situación, la expolicía no dudó en hacer un par de comentarios para burlarse de ella. El primero fue: “Ya tienes 10 años acá, aprende a saltar” y luego remató con: “Ya me aburre competir contigo”.