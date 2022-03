Jossmery Toledo no se acostumbró a vivir en San Isidro: “Me gusta salir con chanclas a comprar”

Jossmery Toledo causó gran revuelo entre sus fanáticos al ingresar como el nuevo ‘jale’ de “Esto es guerra” porque es la primera vez que tiene la posibilidad de demostrar su talento en las pantallas. Hace poco, la modelo fue entrevistada por un programa llamado “Tú quieres show”, que se transmite por YouTube.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando el influencer Chiquiwilo dijo que no tenía conocimiento del distrito en el que radicaba actualmente. Ella aprovechó para hablar de la época en la que se mudó a San Isidro: “Sí, he vivido, pero no me gusta. Me gusta salir en pijama y chanclas a comprar, nadie me molesta”.

Claudia Serpa contó que Jossmery Toledo cobra 700 dólares por anuncio

La cantante Claudia Serpa también visitó el programa “Tú quieres show” para conversar sobre la cantidad de ganancia que se llevan los populares influencers.

La también actriz contó su experiencia con Jossmery Toledo: “Una vez me ayudó en una historia, pero luego, para lanzar esta canción, que es súper importante para lanzar mi carrera en la salsa, le pedí ayuda y me dijo: ‘Sí, corazón, son 700 dólares’”, indicó en “Tú quieres show”.

Jossmery Toledo revela que ya no le gusta competir con Michelle Soifer

Las chicas reality concursaron en el desafío Salto al vacío el último martes 15 de marzo, pero el miedo a la altura de la cantante Michelle Soifer le volvió a jugar una mala pasada.

Frente a esto, la expolicía Jossmery Toledo no dudó en hacer un par de comentarios para burlarse de ella. El primero fue: “Ya tienes 10 años acá, aprende a saltar” y luego remató con: “Ya me aburre competir contigo”.