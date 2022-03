Johanna San Miguel descarta rivalidad con María Pía: “Somos apasionadas, la pasamos bien”

Johanna San Miguel y María Pía Copello han tenido pequeñas discusiones desde que comenzaron a conducir la nueva temporada de “Esto es guerra”. La actriz peruana, quien ahora forma parte de los ‘guerreros’, aclaró las polémicas que protagoniza con su compañera en el set de televisión.

A través de sus redes sociales, descartó que entre ellas exista una rivalidad y explicó lo que pasa detrás de cámaras. Mencionó que ambas disfrutan del momento mientras trabajan en el programa de competencias.

“Muchas cosas pueden pasar en el set de ‘Esto es guerra’. Ambas somos apasionadas por nuestros equipos y luchamos cada punto, pero no hay duda (de) que la dupla con María Pía Copello es divertida y la pasamos bien”, escribió en sus stories de Instagram, y agregó un video de ambas en el espacio de América Televisión.

Mensaje de Johanna San Miguel. Foto: captura/Instagram

Tensiones entre Johanna San Miguel y María Pía

En la edición del 16 de marzo, ambas conductoras volvieron a enfrentarse verbalmente. Johanna San Miguel se mostró en desacuerdo con uno de los juegos y afirmó que en la competencia existen injusticias, señalando al equipo contrario.

La exanimadora infantil no tomó con buenos ánimos el comentario y decidió responderle. “A nosotros no nos han regalado nada, Johanna, no hables cosas que no son. A ti te están regalando este juego, y el público lo sabe”, dijo María Pía Copello.

¿Quién es la conductora más ‘picona’ de “Esto es guerra”?

Integrantes de “Esto es guerra” fueron consultados sobre qué conductoras de Esto es guerra reclaman más durante los juegos entre ‘guerreros’ y ‘combatientes’.

Durante la edición de “En boca de todos”, algunos competidores respondieron a la pregunta. La mayoría eligió a la exdalina. Indicaron que tiene más probabilidades de generar pleito en el set.

También comentaron que consideran a Johanna San Miguel como su ‘protectora’ y ‘mamá gallina’.