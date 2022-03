Jessica Newton habría ganado cerca de S/ 196 mil con el Miss Perú La Pre, según ‘‘D’ mañana’’

El Miss Perú La Pre ha sido la comidilla de los últimos días tras las acusaciones que hicieron varias exparticipantes, quienes aseguraron que hubo fraude en el concurso, luego de dar como ganadoras a las hijas de los famosos.

Esto no fue todo. Recientemente, la madre de una de las excandidatas reveló al programa de Magaly Medina que pagó 1.400 soles para que su hija sea parte del casting del certamen.

“Nosotros pagamos 1.400 soles; en dólares son 350, más IGV era algo así”, contó.

¿Cuánto habría ganado Jessica Newton?

Tras estas declaraciones, en el espacio ‘‘D’ Mañana’’ hicieron cálculos para conocer cuánto habría ganado Jessica Newton con este concurso.

Debido a que eran más de 100 concursantes y cada una pagó aproximadamente 350 dólares, el resultado sorprendió a todos, ya que habrían sido casi 196 mil soles.

Karla Tarazona recuerda que antes no cobraban por participar en el Miss Perú

Asimismo, Karla Tarazona también comentó sobre la acusación que hizo la madre de la exparticipante y recordó su paso por el certamen. De ese modo, la conductora del programa “D’ Mañana” contó que no pagó cuando concursó en el Miss Perú.

“En mi época no cobraban. Bueno, a mí no me cobraron nunca. Yo no pagué ni un centavo para estar en el Miss Perú ese año, no sé qué tipo de arreglo. Eso ya es persona, cada uno sabe lo que hizo. En mi caso no, no hubiera pagado tampoco”, dijo.