Facundo González a Gino Pesaressi: “¡Yo ya tengo tu puesto!”

¡No cree en nadie! Facundo González, fiel a su estilo, fue el centro de atención durante su última visita al set de “En boca de todos”. En esta oportunidad, el competidor de “Esto es guerra” bromeó sobre la ausencia de Gino Pesaressi en el show. Luego que se hiciera un enlace con el conductor desde su casa, ya que se encontraba enfermo, el argentino le dijo a su excompañero de reality que había perdido su puesto en el show.

Facundo González a Gino Pesaressi: “Yo te quiero”

En la última edición de “En boca de todos”, se hizo notable la ausencia de Gino Pesaressi por temas de salud luego de participar en el reto extremo durante el último lunes 14 de marzo. Después de la competencia, a la que el exintegrante de “EEG” fue sometido a exponerse a bajas temperaturas, el conductor habría caído enfermo y medicado.

No obstante, Facundo González visitó el set y bromeó respecto a que le gustaría conducir el programa de media tarde. Como ya sabe, esta es una broma continua que se viene dando entre los miembros de “En boca de todos” y “Esto es guerra”.

Al momento de hacer un enlace en vivo con Pesaressi, el argentino no pudo evitar hacer alarde de su presencia y cómo esto podría afectar el rol que tiene el modelo peruano en el show. “Pesaressi todo bien, yo te quiero, pero que quede claro, yo no quiero tu puesto. ¡Yo ya tengo tu puesto!”, exclamó.

Gino Pesaressi y Rosángela Espinoza protagonizaron tenso momento en vivo

En la última visita de Rosángela Espinoza a “En boca de todos”, Gino Pesaressi tuvo comentarios que incomodaron a la modelo. El conductor estaba llamándola por un apodo creado por Rafael Cardozo. Ante esto, la influencer respondió: “¿Eres conductor o no? Estoy molesta, respetos guardan respetos y no quiero que me faltes el respeto porque yo no te estoy cambiando de nombre. Si eres conductor, compórtate como tal”.