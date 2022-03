Cristián de la Fuente dedica sentido mensaje a su hija tras ser baleada: “Eres una campeona”

Cristián de la Fuente, actor y protagonista de reconocidas telenovelas mexicanas, atraviesa por un complicado problema familiar. Él y su esposa reaparecieron en redes sociales con la publicación de una foto de su hija Laura, luego de que la adolescente fuese baleada el pasado 10 de marzo. El chileno agradeció el apoyo recibido en estos últimos días.

A través de su cuenta oficial de Instagram, los actores contaron sobre el estado de salud de la menor e indicaron que ha evolucionado favorablemente luego de permanecer varios días internada en una clínica chilena.

“Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar”, escribió la joven de 17 años. “Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto. Muchas gracias a todos”, escribió en sus historias de Instagram.

Hija de Cristián de la Fuente agradecida con sus seguidores. Foto: Laura de la Fuente/Instagram.

¿Qué pasó con la hija del actor?

Cristián de la Fuente se encontraba a bordo de su vehículo junto a su hija Laura, ambos estaban cerca de su domicilio en el condominio Club de Golf Lomas de La Dehesa. De pronto, dos sujetos aparecieron intimidándolos con un arma de fuego.

El también presentador de televisión, al percatarse de la situación, realizó una maniobra que hizo esquivar a los maleantes. Sin embargo, uno de los ladrones disparó su arma, y llegó a impactar por la ventana trasera izquierda de la unidad del actor, por lo que hirió a la adolescente. Luego de ello, los delincuentes abandonaron el lugar.

Cristián de la Fuente dedica post a su hija Laura. Foto: Cristián de la Fuente/Instagram.

Cristián de la Fuente y esposa agradecidos con sus seguidores

Con una fotografía junto a su hija, el modelo dedicó un sentido mensaje a su primogénita. “Al final, todo siempre va a estar bien, y si no está todo bien aún, es porque no es el final, así de simple. No hay otra opción. Todo va a estar bien, eres una campeona, así que vamos que se puede car***. Gracias infinitas a todos por sus mensajes, oraciones y buena energía. Sin Dios y sin ustedes esto no sería posible”, escribió.

Angélica Castro publica foto junto a su hija y Cristián de la Fuente. Foto: Angélica Castro/Instagram.

Por otro lado, su esposa Angélica Castro hizo lo mismo en su cuenta de Instagram. “Mi mayor tesoro. Gracias, gracias, gracias. Los amo con mi vida. Paso a paso recuperándose, gracias a sus buenas energías y oraciones”, comentó.