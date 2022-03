Briyit Palomino, ‘La vampiresa de la cumbia’, sobre su novio: “Me quiere, no como el anterior”

Briyit Palomino dijo sentirse muy contenta por la relación que ha empezado con Vladimir Alexander, el Mister Teen International 2020. Durante una reciente entrevista, la ‘Vampiresa de la cumbia’ contó que el modelo la animó a darse una nueva oportunidad en el amor, ya que quedó muy decepcionada de su expareja, a quien denunció por estafa.

“La verdad, no quería saber nada del amor, porque después de lo que viví al saber que mi expareja nunca me amó y solo estuvo conmigo por interés, tenía miedo abrir las puertas de mi corazón, pero aquí estoy feliz con Vladimir, con él he vuelto a creer en el amor”, relató.

“(¿Vladimir es lo opuesto a tu ex?) Sí, se preocupa por mí, me quiere, no como el anterior, que estaba viendo el dinero ”, añadió ‘La vampiresa de la cumbia‘, en declaraciones al diario Trome.

Como se recuerda, en plena pandemia, precisamente en junio del 2021, Briyit Palomino denunció a su expareja Gino Maynos Félix Porta por quedarse con S/ 130.000 de ella y un camión valorizado en S/ 40.000, y que a raíz de ello se encontraba en la quiebra.

¿Cómo inició la relación entre Briyit Palomino y su novio Vladimir?

Asimismo, Briyit Palomino contó cómo empezó su historia de amor con Vladimir Alexander y de qué manera él le pidió que formalizaran el romance.

“Poco a poco, fue muy paciente hasta que en una gira a Bolivia me dijo para ser pareja y hace dos meses ya tenemos una relación”, señaló la intérprete de “Amantes”.

Briyit Palomino y Vladimir Alexander se presentaron en el set de En boca de todos. Foto: captura América TV

Briyit Palomino presenta a su novio en En boca de todos

A finales de febrero, Briyit Palomino presentó oficialmente a su novio, el Mister Teen International 2020, Vladimir Alexander, en el programa En boca de todos.

En aquella ocasión, la cantante de cumbia confesó sus deseos de contraer matrimonio con el modelo.