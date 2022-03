Andrea Llosa recordó su participación en el Miss Perú: “No tenía conciencia de lo que hacía”

Andrea Llosa no solo es una mujer fuerte y dura para enfrentar cada uno de los casos presentados en sus programas “Andrea” y “Nunca más”. La periodista, que hace poco estuvo en Arequipa brindando una charla por el Día Internacional de la Mujer, reveló haber participado en el Miss Perú, en 1992, lo que calificó como un hecho vergonzoso.

“Qué vergüenza, cuando era muy chibola, cuando tenía 19 años, no tenía conciencia de lo que hacía. Algo he tenido (cualidades y belleza), pero bien sinvergüenza porque eso de caminar en pasarela no va conmigo. He bailado en el ‘Gran show’ y soy más dura que el ‘Puma’ Carranza”, aseveró para El Popular.

Asimismo, descartó volver a participar en algún certamen de belleza, como el Señora Mundo o Señora Perú. “Ni muerta (...) dos veces, no hay forma”, contó a manera de broma.

Conductora se pronunció sobre los presuntos problemas con Magaly Medina

La presentadora de televisión comentó las afirmaciones de Magaly Medina, quien dijo que su compañera de ATV le habría quitado los casos de farándula como el de Dayanita, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Juan Víctor Sánchez. “La verdad, no me interesa lo que piense Magaly, tocaremos los temas que crea conveniente mi equipo. No estoy al tanto de lo que piense, tampoco tengo rencillas con nadie”.

Andrea Llosa aseguró no tiene rencillas con ninguna conductora de ATV. Foto: composición Andrea Llosa, Magaly Medina/Instagram

Andrea Llosa sorprende al revelar que salió con Salim Vera

Mediante sus redes sociales, la figura de ATV sorprendió a sus seguidores al responder sus inquietudes respecto a su vida sentimental, ya que anunció su separación del padre de sus hijos. Andrea Llosa nunca imaginó este tipo de preguntas de parte de los cibernautas; sin embargo, no tuvo problemas en responder. “¿Es cierto que tú saliste con Salim Vera?”, consultó un usuario. “Ja, ja, ja (...) sí”, escribió la periodista en sus historias de Instagram.