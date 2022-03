Alejandra Baigorria sobre relación entre Flavia y Austin: “No creo que hayan formalizado”

Alejandra Baigorria es una de las chicas reality que supo aprovechar su fama para generar sus propios negocios. En un reciente entrevista, la famosa ‘rubia de Gamarra’ se animó a dar su opinión con respecto a la relación no confirmada entre el hermano de su novio, Austin Palao, y la modelo Flavia Laos. Al parecer, la empresaria no considera que lo de ambos sea algo “formal”.

Alejandra sobre Austin: “Veo a Austin bastante contento”

Durante la última edición de ‘‘En boca de todos’’, Alejandra Baigorria se conectó con un enlace en vivo al show para hablar de sus planes actuales. Cuando los conductores le pidieron su opinión sobre la foto en la que se puede ver a Austin Palao y a Flavia Laos bastante cariñosos, la exintegrante de ‘‘Esto es guerra’’ afirmó que ambos no han decidido oficializar sus salidas.

“Bueno, la verdad, veo a Austin bastante contento, feliz y con bastantes planes con Flavia. Si pusieron la foto (en las redes) por algo será, ¿no? No necesariamente, porque ahora la gente dice ‘somos salientes’, ‘estamos conociéndonos’, igual ponen fotos juntos y se den besitos en la boca. No creo que hayan formalizado como que ‘ya somos enamorados’, pero que van en camino, sí”, señaló la ex chica reality.

¿Qué había dicho antes Alejandra sobre la relación de Austin y Flavia?

Previamente, Alejandra Baigorria habló sobre las relación entre Austin y Flavia. En una entrevista previa en el set de de ‘‘En boca de todos’’, la empresaria reveló que la influencer visita constantemente la casa de las familia Palao. “Es verdad, la familia de Flavia lo quiere un montón y también la familia de Austin quiere a Flavia. Ahí la cosa está más… Además, estaba conversando con Said, ¡Ay, me van a jalar las orejas por contar!, pero me dijo que en su casa hay una inquilina que está ahí todo el tiempo”, contó.