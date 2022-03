Stephanie Cayo tras críticas por su película en Netflix: “No salí adelante hablando mal de los demás”

Durante los meses finales de 2021, Netflix llenó de alegría al público peruano al anunciar la realización del primer largometraje para su plataforma ejecutado exclusivamente en nuestro país. La cinta, llamada “Hasta que nos volvamos a encontrar”, estará a cargo de Bruno Ascenzo en la dirección y, luego de un tiempo, se conoció que Maxi Iglesias y Stephanie Cayo serían los protagonistas.

Sin embargo, la expectativa se convirtió en rechazo luego del primer tráiler lanzado por el gigante de streaming, ya que mucha gente aseguró que lo que se veía en pantalla no representaba al Perú. La última de las Cayo fue una de las más apuntadas en las críticas; no obstante, por varios días, guardó silencio y se mantuvo al margen de responder.

Stephanie Cayo responde a críticas por su papel en película peruana de Netflix

Finalmente, este miércoles 16 de marzo, Stephanie Cayo utilizó su cuenta de Twitter para dejarle un contundente mensaje a todos sus detractores. La actriz nacional aseguró que ella se ha mantenido trabajando desde muy pequeña y que no se hizo de un nombre hablando mal de los demás.

Stephanie Cayo protagonizará la primera película hecha en el Perú para Netflix. Foto: Twitter

“Les doy un consejo (…) yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película”, indicó.

Stephanie Cayo se emociona tras el primer tráiler de “Hasta que nos volvamos a encontrar”

El mismo día que Netflix lanzó el primer tráiler de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, Stephanie Cayo, su protagonista, se mostró muy emocionada mediante sus redes sociales. La actriz publicó dicho avance y también compartió con sus seguidores lo que sintió al filmar este largometraje.

“Muchas veces en la vida no somos conscientes de los regalos que nos llegan. Estamos tan llenos de estímulos que nos olvidamos de estar conectados a nosotros mismos y perdemos la perspectiva de lo que necesitamos. Esta Ariana me recordó que debo mirar más adentro que afuera de mí. Y que sea donde sea que vaya con mis dos maletas, el sabor de mi tierra me acompañará siempre”, precisó.