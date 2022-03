Said Palao apoya posible relación entre Austin Palao y Flavia Laos: “Que ellos disfruten”

Said Palao asegura que no ha pasado mucho tiempo junto a Austin Palao y Flavia Laos; sin embargo, está dispuesto a apoyar a su hermano en cualquier decisión que quiera tomar. El integrante de “Esto es guerra” fue interceptado por las cámaras de “América espectáculos” y tuvo positivas declaraciones sobre la pareja.

Flavia Laos y Austin Palao están compartiendo varios momentos juntos y los medios de comunicación especulan un posible romance. Los modelos suben diverso contenido audiovisual a sus redes sociales, en donde demuestran la conexión que hay entre ambos.

¿Qué dijo Said Palao?

Como ya se sabe, Austin Palao y Flavia Laos ya han estado presentes en diferentes momentos con sus respectivas familias; sin embargo, el popular ‘Samurai’ asegura que todavía no conoce bien a la actriz, pero sí está dispuesto a hacerlo.

“Yo ya he dicho que mi hermano, con la chica con la que esté, yo lo voy a apoyar y todo. Se verá que ellos dos digan algo, porque yo en realidad no sé qué está pasando. Eso lo tendría que hablar él, pero Flavia me parece una buena chica”, dijo al inicio.

“Estar con Flavia y con Austin compartiendo, no mucho la verdad. Poco porque creo que también se están conociendo, pero me parece una buena chica (...) Si ellos son felices, ¿quiénes somos nosotros para opinar? Que ellos disfruten”, comentó

Alejandra Baigorria también opina sobre el posible romance

El último 4 de marzo, la ex chica reality también tuvo declaraciones para el programa “América espectáculos” y confirmó que Austin Palao y Flavia Laos tendrían una conexión especial. Además, la modelo y empresaria no descartó que entre ambos se dé una oficialización próximamente.

“Hay varias cosas que he escuchado, cosas que van a ir saliendo y se van a quedar con la boca abierta”, expresó. Finalmente, terminó diciendo que lo más importante es ver a su cuñado feliz.