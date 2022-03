Renzo Schuller sobre posible ingreso a “Esto es guerra”: “No sé qué pase el día de mañana”

A finales del 2021, Gian Piero Díaz sorprendía a los miles de seguidores de “Esto es guerra” luego de anunciar que para la actual temporada no seguiría en la conducción al lado de Johanna San Miguel. A partir de ahí fueron varias semanas de rumores sobre quién sería el siguiente presentador o presentadora para la temporada especial por los 10 años de “EEG” en este 2022.

Varios nombres comenzaron a desfilar, pero fue el de Renzo Schuller uno de los que más sonó para pegar la vuelta a este tipo de concursos. Finalmente, se conoció que María Pía Copello estaría al frente del reality de competencia por el resto del año, mientras que el actor fue anunciado como uno de los jurados de “Perú tiene talento”.

Renzo Schuller no descartó ser conductor de “Esto es guerra”

A pesar de que su presente está en Latina, el exconductor de “Combate” no descartó volver a un programa del estilo de “Esto es guerra”, ya que su contrato vence el próximo 7 de mayo. Schuller afirmó también que su experiencia en la televisión nacional le enseñó a no cerrarle la puerta a nada.

Renzo Schuller podría ser conductor de "EEG" tras culminar su contrato en Latina. Foto: composición Renzo Schuller/Instagram

“No tengo la menor idea, estoy siendo sincero. He aprendido a no decir no. O, mejor dicho, a no decir que nunca haría algo porque no sé qué pasará mañana. Ahorita estoy con ‘Perú Tiene talento’ y no sé qué pase el día de mañana, no tengo la menor idea. Como dije, vamos a ver qué pasa”, indicó a Infobae.

Renzo Schuller aún mantiene relación con integrantes de “Combate”

A pesar de que hace buen tiempo se alejó de los realitys desde que “Combate” fue levantado del aire, Renzo Schuller aseguró que aún mantiene comunicación con integrantes de dicho espacio televisivo. Eso sí, el actor reveló que este contacto suele ser poco usual o mediante las redes sociales.

“Siempre he tenido buena relación con todos, pero ahí entra la privacidad. No es que parara con ellos porque yo me iba a mi casa. Yo no soy mucho de salir y, si lo hago, es para ir a comer básicamente. Por ahí puedo hablar con alguno que me escribe por Instagram, le tengo mucho cariño a la mayoría, pero no es que pare con ellos”, finalizó.