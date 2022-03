Magaly a Lesly Castillo por postular como alcaldesa sin estudios: “Dedícate a otra cosa”

Magaly Medina comentó sobre la postulación como alcaldesa de Lesly Castillo, quien vive en Arequipa. A la figura de ATV no le agradó para nada que la joven madre señalara que no es importante contar con estudios o un título para obtener puestos importantes en el estado.

Ante esto, la conductora de “Magaly Tv, la firme” se animó a darle un consejo a Castillo y a pedirle que no fomente la improvisación para trabajos de peso.

“La misma Lesly Castillo, la que vive en Arequipa, ella se está lanzando como alcaldesa a la alcaldía de Sabandía, que es su distrito. Ahí la hemos visto, ensuciando las paredes de su ciudad con su promoción. Pero mucha gente le está diciendo, ‘¿pero cómo te vas a lanzar si tú no has ido a la universidad, tú no tienes mayor experiencia?, no sabes lo que es manejar digamos una administración principal’, pero ella les salió al frente a todos sus detractores”, empezó la presentadora.

Magaly Medina no dudó de las buenas intenciones de Lesly Castillo por mejorar su distrito, pero señaló que el cargo de un alcalde debe recaer para alguien con estudios y experiencia.

“Sin duda, Lesly Castillo no necesita la plata, no es de las personas que no tienen un empleo. Tiene un marido que le da todos los gustos, el tipo tiene mucho dinero, la engríe muchísimo, no creemos que ella está como algunos otros candidatos a diferentes puestos de nuestra política local, digamos que ambicione una alcaldía para llenarse de plata, no creo que esas sean sus ambiciones” .

Magaly Medina aconseja a Lesly Castillo

Finalmente, Magaly Medina le pidió a Lesly Castillo que se dedique a otra cosa.

“Lo que no hay que promover es que los cargos públicos sean ocupados por gente que no tiene mayor experiencia ni estudios. Yo creo que justamente ahí está el principal pecado de nuestro mundo político, en que cualquier outsider se sienta en los puestos más importantes y eso no es algo que se deba permitir ni es algo que tenga que ser una norma, entonces, no es que tampoco podamos jactarnos. Dedícate a otra cosa, pero no un cargo público” , indicó.

Magaly Medina le pide a Lesly Castillo que se dedique a otra cosa. Foto: captura/ATV

Lesly Castillo arremete contra el alcalde de Arequipa

Lesly Castillo arremetió contra Omar Candia, alcalde provincial de Arequipa, ciudad natal de la modelo, porque el burgomaestre empezó a construir una ciclovía en uno de los tramos de la ciudad.

“Un verdadero imb*** este alcalde, fregó toda la ciudad de Arequipa. Ni un ciclista ni un alma, así logras que todos los taxistas y los que tenemos autos te odien”, dijo en sus historias de Instagram.