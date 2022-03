Magaly Medina asegura que no critica al Miss Perú La Pre por venganza a Jessica Newton

Magaly Medina volvió a hablar sobre la polémica creada por la coronación final del Miss Perú La Pre y la lista de ganadoras del certamen, en la que se encuentran hijas de famosos como Gaela Barraza, Kyara Villanella y Alondra Huarac. La presentadora se refirió a los comentarios que ha extendido a la audiencia en los últimos días y aseguró que no se trata de un intento por vengarse de Jessica Newton, organizadora del concurso y quien hasta hace poco fue su íntima amiga.

PUEDES VER: Magaly Medina critica que Kyara Villanella haya sido finalista en Miss Perú La Pre 2022

¿Qué dijo?

La conductora de “Magaly TV, la firme” recalcó que a lo largo de su carrera se ha pronunciado negativamente sobre diversos certámenes de belleza, siempre que lo ha considerado necesario.

“Este es un concurso al que vengo criticando hace muchísimos años, no es que no lo haya criticado. Cada vez que hay escándalos, lo he hecho. Eso no quiere decir que porque no tengo relación de amistad con Jessica Newton le voy a sacar todos los trapos sucios, pero esto es demasiado. La controversia está ahí”, expresó Magaly Medina.

Magaly Medina habla de los favoritismos

Magaly Medina se mostró en contra de los resultados del Miss Perú La Pre y la inclusión de hijas de personajes públicos peruanos. La conductora opinó que no se debe tener en cuenta la atención mediática que tienen las niñas en la evaluación.

“A veces estas organizaciones sucumben ante el peso de la noticia. Quieren ser noticia, quieren dar qué hablar a costa de cualquier cosa y eso no es lo que se debe hacer tratándose de adolescentes o niños. No deben existir favoritos ni favoritismo. Ya sabemos quién es y eso es terrible. (...) No debería jugar tu apellido en medida que tu participación mediática favorezca a estos concursos”, expresó en su programa en vivo.

Del mismo modo criticó que Kyara Villanella haya sido finalista. “Creo que ella (Kyara) recién entró en enero. Bien pudo dejarla para la selección del próximo año, que se prepare y que las más de 100 participantes que han estado preparándose, compitiendo, vean que el trato es más justo”.