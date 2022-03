Kyara Villanella sobre excompañeras del Miss Perú La Pre: “Las iba a invitar a mi quinceañero”

Luego de ser señalada por un supuesto favoritismo en el Miss Perú La Pre, Kyara Villanella contó cómo se siente tras las críticas que viene recibiendo de las chicas con las que compartió durante toda la etapa del certamen.

La hija de Keiko Fujimori aclaró que no le afecta los comentarios de extraños en redes sociales, pero sí se mostró afectada por las reacciones de sus diferentes excompañeras, quienes quedaron fuera de competencia y denunciaron que el concurso ya tenía desde hace mucho tiempo a sus ganadoras.

“Si algo tengo que decir que me afectó, no son los comentarios de personas de las que siempre he tenido desde pequeña, sino los comentarios que hicieron las que pensé que eran mis amigas, de las exconcursantes”, dijo Kyara Villanella para las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

No obstante, la joven ganadora se sinceró y dijo sentirse triste porque tenía planeado invitar a las exparticipantes a su fiesta de quince años.

“Estoy un poco apenada porque yo las iba a invitar a mi casa. Las iba a invitar a mi quinceañero, pero ya pues, qué se puede hacer” , comentó.

El sabio consejo de Keiko Fujimori a su hija Kyara Villanella

Kyara Villanella contó que mantuvo una conversación con su madre Keiko Fujimori sobre los ataques que viene recibiendo por su participación en el Miss Perú La Pre. La joven reveló que su madre le aconsejó no hacer caso a los comentarios negativos porque le pueden afectar emocionalmente.

“Estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden influir en mi salud mental y hacerme perder el control. Me recomendó que me controle con lo que diga (...) Me apena mucho todo lo que está pasando, pero no voy a renunciar ahora porque siento que puedo ayudar a muchas chicas”, dijo para La República.

Kyara Villanella no hace caso a críticas

Kyara Villanella sabe que siempre existirán comentarios negativos en su contra, pero eso no motivó a que ella frene sus sueños. “Estoy súper emocionada y orgullosa de haber llegado aquí. El mensaje que yo quisiera dar es que siempre van a existir comentarios malos, sobre todo en redes sociales, pero tienes que entender que el único comentario que vale es el tuyo. El amor propio es muy importante”, comentó en conferencia de prensa.