Korina Rivadeneira es una de las figuras del espectáculo nacional que ha destacado en cada uno de los programas donde le tocó estar desde que pisó suelo peruano. Desde su llegada, la modelo fue chica reality en Combate y en Esto es guerra, conductora invitada en diversos programas, y ahora también tuvo la chance de dar al salto a la pantalla grande dentro de la película “¿Quién dijo Detox?”.

La actual esposa de Mario Hart conversó este último miércoles con La República y afirmó estar bastante emocionada con esta chance. También reveló que sorprendió al público que fue al cine para ver el largometraje y confesó que la felicitaron a su papel.

Korina Rivadeneira se siente una actriz tras su paso por el cine

Korina Rivadeneira se sinceró con este medio al revelar que su pasión es el diseño de interiores, carrera que acaba de terminar. Sin embargo, la extranjera aseguró que le agrada mucho la actuación, por lo que el rótulo de actriz le caería perfecto.

“Me emocionó porque la gente está yendo y me dijeron que lo hice lindo. Todo eso me encantó. Me gusta mucho la actuación y considero que soy una actriz. No solo por la preparación de muchos años, sino porque cuando hago algo, entrego mucho de mí y si no soy actriz, ¿qué soy?”, acotó.

Korina Rivadeneira también opinó sobre el Miss Perú La Pre

Los resultados finales del Miss Perú La Pre generaron una gran polémica entre la opinión pública y distintos personajes del espectáculo, como fue el caso de Korina Rivadeneira. La venezolana aseveró que cuando era niña participó de concursos similares y también le tocó ver a jóvenes conocidas ser las ganadoras de dichos certámenes.

“En concursos en los que participé en Venezuela, de hecho, había chicas más famosas y ganaron también, pero no era porque no lo merecían, porque eran muy hermosas. En este caso, me parece muy raro que sean cuatro ganadoras y que coincidentemente sean conocidas”, indicó en América hoy.