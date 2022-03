Kim Kardashian habla sobre su relación con Pete Davidson: “Somos tan lindos”

Kim Kardashian ha hablado públicamente sobre su relación con Pete Davidson. La dueña de Skims y el comediante, quien hace poco protagonizó un intenso momento con Kanye West luego de que se revelaran las capturas de la conversación que ambos tuvieron, disfrutaban de su relación sin brindar mayor información al respecto.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre su relación con Pete Davidson?

Durante la reciente entrevista que concedió Kim Kardashian al programa de Ellen DeGeneres, la empresaria narró la primera publicación que compartió en sus redes sociales junto al comediante Pete Davidson, su novio oficial desde hace unos meses.

“Tengo las fotos más lindas de nosotros y quiero decir: ‘Oh, Dios mío, somos tan lindos’, pero luego digo: ‘No estés tan desesperada. No publiques tanto, solo disfruta el momento”, explicó.

Más adelante en la conversación, Kim precisó que está en una nueva etapa de su vida y que busca seguir adelante sin pensar en lo que se puede decir de ella: “Se siente bien. Creo que en la vida, sin importar lo que sea, animo a mis amigos y a las personas a que busquen su felicidad como yo lo hice. Fui por ello y, ¿sabes qué? Tengo 40 años, voy a hacer todo para encontrar mi felicidad”.

¿Pete Davidson se tatuó el nombre de Kim?

Al igual que se revelaron los mensajes entre Pete Davidson y Kanye West, se hizo viral una foto en la que se puede ver a la estrella de SNL con el pecho descubierto y sus tatuajes expuestos. No obstante, el que más llamó la atención de los cibernautas fue aquel en el que se puede leer “Kim”.

Con respecto a esta anécdota, la protagonista de “Keeping up with the Kardashians” dio su punto de vista: “No es un tatuaje, en realidad es una marca. Él quería hacer algo que fuera realmente diferente. Eso es lo que hace la gente del tatuaje, ¿verdad? Se hacen tatuajes de lo que está pasando en su vida, así que yo estaba como: ‘¿Es especial?’”.