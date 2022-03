Gustavo Borjas, ‘Beto’ en “Maricucha”, se convirtió en papá: “Es increíble”

Gustavo Borjas conmovió a todos sus fanáticos al anunciar en sus redes sociales que se convirtió en papá por primera vez. Por medio de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el actor que da vida a ‘Beto’ en la telenovela “Maricucha” celebró la llegada de su primogénito con tiernas fotos familiares, en las que aparecen él, su novia y el bebé.

“ ¡Hoy (15 de marzo) nació mi hijo y le pusimos Massimo! Eso era lo que les quería contar hace rato. Tengo un montón de sensaciones, millones. ¡Es increíble! No sé cómo explicar todo esto. Hemos pasado por tanto y con este regalo de Dios comprendo realmente de qué va la vida. El porqué estamos aquí”, escribió el intérprete inicialmente.

Gustavo Borjas agradece a su novia

De igual modo, el popular ‘Beto’ de “Maricucha” manifestó su agradecimiento a su pareja por su gran fortaleza y comentó que espera estar junto a ella para toda la vida.

“¡Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios! Sólo eso. Me das tanto y te respondo con tan poco o nada. Mi novia es una valiente. ¡La amo! Soy testigo de todo lo que ha pasado y nunca se rindió. Si Dios quiere y lo permite estaremos juntos por siempre”, expresó Gustavo Borjas.

“Jóvenes no tengan miedo! Díganle SI a la vida! No se rindan. No tienen idea de lo maravilloso que es esto. Confíen en Dios, él no abandona. Es un Padre bueno y fiel. No tengan miedo! Ahora si me permiten, tengo mucho que hacer. Ahora si que se viene lo bueno. Ténganme en sus oraciones, a mi familia también, hacen mucho con eso. Nos vemos!”, añadió el compañero de Patricia Barreto y Andrés Vílchez en Instagram.

Gustavo Borjas celebra el nacimiento de su hijo. Foto: Gustavo Borjas/ Instagram

¿Quién es Gustavo Borjas, actor de “Maricucha”?

Gustavo Borjas es un joven actor peruano de cine, teatro y televisión. Ha participado en reconocidas producciones televisivas, como “Luz de luna”, “Ven baila quinceañera” o “Los Vílchez”.

Actualmente se encuentra desempeñando el papel de ‘Beto’ en la telenovela “Maricucha”, que se transmite de lunes a viernes por América TV.