Evelyn Vela a Magaly Medina tras criticar su matrimonio: “Yo soy muy feliz con mi esposo”

Fuerte y claro. Evelyn Vela se pronunció luego de que Magaly Medina criticara fuertemente su matrimonio con Valery Burga, quien fue captado en Estados Unidos en compañía de otra mujer. Durante su entrevista con el programa “D’mañana” de este miércoles 16 de marzo, la empresaria dejó en claro que su relación está en su mejor momento.

“Yo respeto a la señora, ella tiene un programa de espectáculos y es libre de opinar lo que le dé la gana sinceramente. Pero, ¿quién es para saber lo que yo vivo dentro de mi vida?, ella no sabe que yo soy muy feliz con mi esposo. Qué pena que a algunas personas les j*** nuestra felicidad”, expresó.

En esa misma línea, mencionó conocer a la joven con quien se le ampayó a su esposo. “Mi esposo es alegre, él es siempre bailarín. Fue con una amiga muy cercana a él y con otro amigo. Quien aparece en el video es a una chica equis que le pedía que baile. Él hizo caso porque no la conocía y después se le acercó al oído para decirle que no lo grabe. No estoy cegada, porque la amiga que fue con mi esposo es casi su hermana, es su vecina”.

Empresaria defiende a su esposo de ampay

Los rumores sobre una supuesta ruptura amorosa fueron desmentidos por la mejor amiga de Melissa Klug, y decidió contestar varias preguntas a través de las historias de Instagram. “¿Qué opinas del ampay de esposo?”, fue la incógnita. De inmediato, Evelyn Vela contestó. “¿A eso le llamas ampay? Se ve que tú no sabes nada. Ampay es cuando lo encuentran a uno infraganti con alguien, y yo sabía que él estaría en ese concierto con su amigo y mi cuñada; y, por cierto, bailaban lindo”, indicó.

Evelyn Vela defiende a Valery luego del 'ampay'. Foto: Instagram.

Evelyn Vela se pronuncia tras imágenes de su esposo

Luego de difundirse las imágenes protagonizadas por Valery Burga en el programa de Magaly Medina, la empresaria reapareció en sus redes sociales con una curiosa fotografía después del ampay a su esposo. “Yo soy separado linda, ¿y tú?”, mientras una joven le respondía. “Y yo en un minuto voy a ser viuda”. Además, otra de las señales que alimentaron el rumor de una posible separación fue el cambio de su foto de perfil donde aparecía con él por otra en que lucía sola.