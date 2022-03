Korina Rivadeneira sobre acusaciones por discriminación en su contra: “Fue una tontería”

¡Pasó la página! Korina Rivadeneira se encuentra en una etapa feliz de su vida luego de anunciar su segundo embarazo junto a Mario Hart y haber cumplido uno de sus sueños profesionales. La ex chica reality habló sobre las acusaciones que se le hicieron por discriminación en “Esto es Habacilar”.

Korina sobre polémica de “Esto es Habacilar: “No sé qué pasó”

Durante la tarde del miércoles 16 de marzo, El Popular habló en exclusiva con Korina Rivadeneira luego de que se estrenara la película “Quién dijo detox”. Si bien a modelo venezolana comentó alegremente sobre este logro dentro de su carrera profesional, no tuvo muchas palabras para hablar sobre lo que ocurrió en “Esto es Habacilar”, específicamente cuando un participante señaló que la influencer tuvo gestos despectivos hacia su persona.

Cuando se le consultó a Korina si había alguna actualización sobre este problema, ella afirmó que desconoce el estado de la denuncia pública que hizo el visitante. “Yo no tengo idea. Fue una tontería, no sé qué pasó. Déjame averiguar y te digo”, respondió.

Korina Rivadeneira vuelve de su viaje a Cuzco por su pequeña hija

Previamente, Korina Rivadeneira y Mario Hart habían viajado a Cuzco como parte de la promoción que se está haciendo para una nueva producción local. La modelo reveló en sus redes sociales que se encontraba retornando a Lima, después de solo unos días, pues extrañaba mucho a su hija.

“Ya con mi bebé… Fue extraño el recibimiento: ella estaba un poco molesta y triste conmigo, pero no me he despegado de su lado y ya todo regresó a la normalidad. Nos extrañó muchísimo y nosotros a ella”, escribió.