En la película “Dune” de Denis Villenueve, Timothée Chalamet y Zendaya tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. El rodaje de la producción empezó en 2019 y la historia se estrenó recién en 2021. Por lo tanto, ambos han pasado muchas horas juntos en el set; sin embargo, lo cierto es que su amistad no surgió mientras trabajaban en esta adaptación cinematográfica, ya que comenzó mucho antes: en un aeropuerto.

Los personajes de Timothée Chalamet y Zendaya en la película "Dune". Foto: Dune

Hace varios años atrás, ambos tomaron un vuelo que los llevó a la misma ciudad. No obstante, ambos se encontraban en diferentes zonas del avión. Ella estaba ubicada en una clase ejecutiva mientras que él en la clase turista. Y aunque no se sentaron cerca, los actores pudieron conversar al respecto en una entrevista de BuzzFeed publicada hace algunos meses. En dicha charla, Timothée bromeó con la protagonista de “Euphoria” al decir que ella que era más importante que él por haber viajado en sector VIP. En tanto, ella lo contradecía, ya que él estaba nominado en aquel momento para un Oscar.

Timothée Chalamet y Zendaya, grandes amigos de Hollywood. Foto: E News

Con el pasar del tiempo, Zendaya y Timothée se volvieron cada vez más y más cercanos hasta ser muy buenos amigos. La conexión que existe entre los dos siempre salta a la vista y, de hecho, la mencionada publicación durante la promoción de “Dune” es un claro ejemplo. En el video, ellos deben adivinar las cosas favoritas de cada uno y demostrar qué tanto se conocen. Cuando sale a la luz la pregunta: “¿Quién es tu crush?”, el actor sin ninguna duda dice: “¡Tom Holland!”, lo que deja en evidencia los sentimientos de su amiga hacia Spider-Man.

Para el protagonista de “Call me by your name”, Zendaya es una amiga excelente y le encanta que exista alguien como ella en el ambiente artístico que comparten. Por último, elogió que sea una persona con los pies sobre la tierra.

Timothée Chalamet, uno de los actores más amistosos de Hollywood

Timothée Chalamet se ha ganado el corazón de la audiencia no solo por su increíble talento, el cual demostró en producciones muy exitosas y aclamadas por la crítica, sino también por su carisma. Por este motivo, muchas personas de la industria del entretenimiento lo elogian.