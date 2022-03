Deysi Araujo confirma relación con juez tras ser captados en Paracas: “Está soltero”

Deysi Araujo reveló que se está dando una nueva oportunidad en el amor. La bailarina fue captada por las cámaras de “Magaly TV, la firme” disfrutando del sol con su saliente en una playa de Paracas. Ella fue abordada por un reportero del programa y le consultaron sobre la identidad del misterioso hombre que la acompañaba.

Según contó la exporrista del Sport Boys, se llama Jackson y dijo que es juez.

“Él se llama Jackson, nos estamos conociendo, cualquiera me puede llevar a Paracas. (Sobre caricias) Yo soy super juguetona . Él está soltero, no me gustan los hombres casados y no es viejo tampoco, tiene 35 años”, dijo la figura del espectáculo local.

Deysi Araujo, quien hace meses vivió tormentosos momentos con un empresario israelí, se mostró tranquila por la nueva relación que está iniciando. Agregó que quiere llevar todo a su tiempo.

Deysi Araujo terminó con novio israelí

La joven tuvo una corta relación con un sujeto de nacionalidad israelí que conoció tras su viaje a Los Cabos. Ella fue ampayada por las cámaras de “Magaly TV, la firme”, y fue allí que se hizo público su vínculo.

Tras las imágenes, se comunicó con el programa para informar que terminó con él y generó preocupación al contar que esa persona tomó actitudes violentas por la difusión del ampay.

“Me siento bastante asustada. Creo que él vino para otra cosa, no exactamente a conocerme ”, contó la bailarina sobre el empresario extranjero.

“Se enteró de que nos habían ampayado, al final, se puso muy alterado y no sé por qué. Me asusté mucho, él abría la refrigeradora y la tiraba con fuerza, era como un toro bravo”, agregó.

PUEDES VER: Deysi Araujo sufre accidente con sus zapatos mientras animaba concierto de cumbia

Dejan granada cerca a su casa

En diciembre, Deysi Araujo estuvo en medio de un tiroteo en su hogar. La exvedette denunció los atentados y pidió garantías para su vida tras ver una granada de guerra cerca a su casa.

“Aparecieron dos tipos en una moto y realizaron nueve disparos a la casa de mi vecino, las balas entraron hasta su cocina. He llorado de miedo porque hace unos meses me estuvieron extorsionando, me pedían 8.000 soles, hice la denuncia y ya no me volvieron a amenazar, pero esto me ha puesto muy nerviosa y voy a pedir garantías para mi vida y la de mi familia”, contó en aquella ocasión.