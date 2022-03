Brunella Horna recuerda negligencia durante operación estética: “Estuve 2 semanas internada”

Brunella Horna y sus compañeras de “América hoy” comentaron este martes 16 la polémica que surgió tras conocerse a las 4 finalistas de Miss Perú La Pre. Uno de los puntos tratados fue el de los cambios estéticos a los algunas modelos se sometieron para participar en estos certámenes.

La empresaria chiclayana recordó las cirugías realizadas en el pasado, tras contar su experiencia cuando fue representante de una de las regiones. Según contó, a ella le realizaron una mala operación y, como consecuencia, estuvo hospitalizada por al menos 2 semana s.

“Sufrí una mala operación. No era a los glúteos, sino a los bustos. Me hicieron una cosa que yo no había pedido. Y aparte de eso, terminé mal, internada 2 semanas porque se infectó. Recién cumplía los 18. Era muy jovencita”, relató la joven de 23 años.

Brunella Horna, conductora de América hoy. Foto: captura América TV

Brunella Horna cuenta qué pasó después

Janet Barboza, quien se encontraba en el set de televisión, cuestionó las malas decisiones de algunos cirujanos, posiblemente inexpertos en el área.

“En ese momento no tomé cartas en el asunto. Tuve que ir a otro doctor para que me ‘arregle’. Quedé muy mal, fue algo que me hizo sentir mal. Trabajaba en televisión”, agregó Brunella Horna, quien reafirmó, además, que nunca se hizo arreglos en el rostro.

Brunella Horna contó qué sucedió en operación

No es la primera vez que la joven cuenta esta mala experiencia. En 2016, hizo público este caso cuando le preguntaron si alguna vez se sometió a cirugías.

En aquella ocasión, remarcó que no fueron producto de algún “capricho”, sino de una necesidad. En la anécdota, dijo que le dejaron un hoyo cerca a los glúteos, producto de una extracción de grasa.

“La primera vez que yo me operé me puse ‘chichis’ y el doctor, que lo odio, me hizo una liposucción sin que yo haya firmado y me jaló acá (en los glúteos)”, dijo.