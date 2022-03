Bareto inicia nueva etapa con vocalista mujer: “Una voz femenina nos abre muchas posibilidades”

Bareto ha dado un nuevo giro al incluir una voz femenina en la banda y en el disco que acaban de estrenar, “El amor no es para los débiles”, que cuenta con la colaboración de artistas como Bartola, Rossy War y Melcohita.

En una entrevista con La República, Rolo Gallardo, fundador y guitarrista de la agrupación, nos cuenta detalles de esta nueva producción y cómo llegaron los nuevos integrantes a Bareto, La Mamba (vocalista) y Jair Montaño, ambos participantes de La voz Perú. Además, explicó en qué medida les afectó la pandemia y cómo están superando dicha situación.

Bareto Foto: Instagram

Acaban de lanzar su nuevo disco, “El amor no es para los débiles”, cuéntanos un poco

Es un lanzamiento muy importante para el grupo, ya que hace una buena cantidad de años que no lanzábamos un LP, porque cada vez es menos usual en la industria musical del mundo hacer discos completos. Ahora se trabaja más por singles, es menos costoso y más direccionado.

Este es un disco que lo venimos trabajando desde hace un buen tiempo y, en realidad, lo tenemos casi terminado desde el 2018, pero con la pandemia se obstaculizó el lanzamiento. Es una producción que se ha hecho esperar bastante y nos hemos tomado un buen tiempo para sacarlo, trabajarlo.

¿Qué significa este disco para Bareto?

Significa dar a conocer nuestra nueva etapa. Hemos incluido bastantes colaboraciones en el disco, entre artistas nacionales y algunos amigos colombianos. Dentro de este hay la presencia de muchas voces femeninas, como Rossy War y Bartola, es por eso que decidimos incluir permanentemente una voz femenina al grupo . Es una presentación completamente renovada del grupo, con un sonido no tan popular, que no está pensado para entrar a la radio, no es nada comercial, hemos optado por algo sicodélico y más subjetivo. Estamos super contentos con este resultado.

¿Cómo deciden incluir a Bartola, Rossy War y Melchocita en esta producción?

Cuando ya teníamos las canciones terminadas, musicalmente hablando, y nos tocó regrabar las voces de algunas, ahí fue donde se nos ocurrió qué voz le quedaría muy bien a tal tema, e imaginamos un poco qué voz aportaría realmente a la canción.

Como compositor de las canciones, me imaginé el tema “Ayayay”, que es en el que colabora Rossy War, me imaginé: ‘qué chévere sería que la cante Rossy War’. Y, cuando se dio la oportunidad, justo con el cambio de cantante, aprovechamos en invitar a toda la gente que queríamos que aportara con su granito de arena para lo que teníamos en la cabeza.

Igual con la canción de Melcochita “Los marcianos”, que es entre cómica, medio cubana; le quedaba perfecto a él. Lo mismo con “Te sigo”, un vals adaptado a cumbia donde invitamos a la maestra Bartola. Y así fue, pensamos mucho en el resultado final.

Este disco fue grabado entre Lima y Bogotá, ¿cómo fue este reto?

Nosotros trabajamos con un productor musical colombiano con el que venimos colaborando un largo tiempo, Felipe Álvarez, quien tiene su estudio en Bogotá (ha trabajado con Shakira, Carlos vives), y está muy conectado con el circuito (musical) allá en Colombia y nosotros por acá, conectados en Lima.

Primero vino él (porque no era factible que vayamos toda la banda), y grabamos la base rítmica y casi todo lo instrumental acá y, luego, viajé a Bogotá, donde terminamos de hacer cosas instrumentales, también con ritmos colombianos que no pudimos grabar acá.

La persona que mezcló el disco es Humberto Chaparraro, una leyenda del circuito de ingenieros de sonido de Bogotá.

Bareto ya cuenta con nuevas voces, como La Mamba (vocalista) y Jair Montaño, quienes participaron en “La voz Perú”, ¿cómo llegaron al grupo?

Gracias a “La voz Perú”, justamente. Nosotros estábamos en un proceso de cambio de cantante y ha sido súper complicado, felizmente nos agarró en medio de pandemia. Javier Arias fue el primer reemplazo que tuvimos y lamentablemente tuvo que salir del país, por cuestiones personales, y tuvo que dejar el grupo.

Felizmente existe este programa que nos hace el trabajo gratis a las orquestas, porque es como un casting. Al final, los que realmente cantan en Perú van y se prueban ahí.

Ahí conocimos a Jair, que venía de Ferreñafe y representando a la cumbia norteña, y a Giuseppe Horna, que, en un momento, también trabajamos con él, pero finalmente (llamaron a La Mamba), por la cantidad de temas femeninos que tenía el nuevo disco y, además, la cantidad de títulos que nos permite. En el espectro, con una voz femenina se nos abre muchísimo la posibilidad de sacar más temas. En el show también apoya muchísimo.

Así fue como los contactamos, finalmente nos quedamos con Jair y con La Mamba, con quienes pensamos empezar a trabajar el siguiente material.

La Mamba y Jair Montaño Foto: Instagram / Bareto

En poco tiempo Bareto ha cambiado de vocalista, tras la salida de Mauricio Mesones

Sí, sabemos que para la gente es súper confuso, y para el grupo también, porque, incluso, algunas canciones del disco están grabadas con la voz de Javier Arias, que ya no está en la banda.

¿La salida de Mauricio Mesones afectó mucho a Bareto? ¿La respuesta del público fue la misma?

En realidad, no mucho, Mauricio Mesones sale dejándonos colgados con muchos shows. Pero, en ese transcurso, nos invitan a la inauguración de los Juegos Panamericanos, y el primer show que tuvimos con Javier Arias fue ahí. Entonces, fue una suerte poder presentar al cantante a nivel nacional y en el Estadio Nacional, con un súper show. A raíz de eso, salió muchísimo trabajo. Así, hay mucha gente que ni siquiera nos conocía y que recién nos conoció ahí

Entonces, no fue tan difícil, tuvimos la suerte de que hubo ese mega evento. Hasta ahora la gente nos recuerda mucho. El trabajo, más bien, no bajó, subió mucho.

Mauricio Mesones se fue de un momento a otro, ¿qué pasó?

Sí, se fue de un momento a otro y de la peor manera. No hemos quedado en buenos términos y tratamos de no tener contacto.

¿Cómo afectó la pandemia a Bareto?

Fuertísimo. Teníamos la esperanza, como todos, de que esto dure solo dos semanas, un mes. Sin embargo, nosotros somos una banda que tenía mucha actividad en escenario, en shows, y de eso nos beneficiamos muchas familias desde hace una buena cantidad de tiempo. Somos un staff de casi 15 o 16 personas que vivimos del grupo y, al cortarnos ese ingreso, fue terrible, durísimo.

Rolo Gallardo Foto: Instagram

¿Cómo van con la reactivación de eventos?

Bien, estamos reactivándonos de a poco. Si bien es cierto el bolo (dinero) no es el mismo que cobrábamos antes de pandemia, porque los aforos tampoco están al cien por ciento, esperamos que eso también regrese poco a poco. Imagínate, de estar dos años parados a tocar, aunque sea, lo que tocamos ahora. No es lo mismo que antes de pandemia, pero al menos lo hacemos unas cuatro o cinco veces al mes.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Estamos yéndonos a Chile el 20 y 21 de mayo para el show en Santiago y tenemos una probabilidad muy grande de hacer un tour de festivales europeos en el verano europeo, que es en julio-agosto. Esto todavía no está concretado, pero justamente el hecho de sacar el disco con una disquera en Alemania es lo que nos permite hacer este tipo de giras.

Tengo en mente sacar uno muy pronto, si se puede, este mismo año, o a comienzos del próximo, porque me encantaría plasmar cómo está sonando el grupo ahora mismo. Me parece que está súper bien con las nuevas voces y que ha agarrado aires muy positivos.