Bad Bunny, Shakira, Adele y otras celebridades acusadas de plagio en sus canciones

El nombre más comentado por estas fechas es el de Bad Bunny por su exitoso tema “Safaera”, para el cual contó con las colaboraciones de Jowell & Randy y Ñengo Flow. No obstante, el popular ‘Conejo Malo’ no es noticia precisamente por algo positivo, ya que se reveló que tanto él como todos los que cantaron dicho tema reciben una mínima parte de ganancias tras una demanda por plagio que interpuso nada menos que Missy Elliott.

Al igual que este caso, canciones que en su momento fueron todo un boom han sido manchadas por acusaciones de copia, ya que los verdaderos autores o creadores protestaron por falta de creatividad y aprovecharse de ellos. Artistas como Shakira, Ed Sheeran, Adele y más se han visto envueltos en este tipo de polémicas.

En esta nota te dejamos la lista de algunas celebridades que han tenido más de un dolor de cabeza al ser acusadas de plagiadoras

Bad Bunny y “Safaera”

A inicios del 2020, Bad Bunny lanzó su disco “Y.H.L.Q.M.D.L.G.”, del cual se desprendió “Safaera”. La canción tuvo mucho éxito, pero no se reflejó en las ganancias, ya que en una parte de la pista se escucha el “Get ur freak on” de Missy Elliott , quien al enterarse no dudó en demandar. Jowell & Randy, Bad Bunny y Ñengo Flow solo cobran el 1% de las ganancias.

Shakira y la demanda por “Loca”

“Loca” fue uno de los temas más sonados de Shakira con su época de “Sale el sol” en 2010. Sin embargo, Eduard Bello, más conocido como El Cata, interpuso una demanda contra la colombiana asegurando que él era el verdadero autor del tema. La corte de Nueva York le dio la razón al demandante “Te amo, mi vida, no te culpo, tienes tus razones, yo te mostré la canción, pero es nuestra”, dijo el artista, quien incluso colaboró con Shakira para el lanzamiento de esta producción.

En 2014, Shakira habló por primera vez sobre el tema y aclaró que la demanda no fue para ella, sino para la persona que le presentó la canción.

Adele y el fragmento de “To be loved”

Adele es una de las cantantes más deslumbrantes de los últimos años. Pero, a pesar de su innegable talento, también se vio envuelta en temas de plagio. Tras el lanzamiento de su último disco, titulado “30″, usuarios se percataron que el tema “To be loved” tiene un fragmento de la canción brasileña “Eu te amo” de 1980.

“Shape of You”, la canción que llev a Ed Sheeran a juicio

“Shape of you” se convirtió en la canción más vendida del mundo en 2017. Sin embargo, no todo fue felicidad para el cantante británico Ed Sheeran. Resulta que los artistas Sami Chokri y Ross O’Donoghue acusan a la celebridad de copiar algunos ritmos de su canción titulada “Oh why”, de 2015. Esta demanda aún no llega a un veredicto, ya que Sheeran recién está asistiendo a las citaciones.

Belinda en problemas con Karol G

Seguidores de Karol G aseguraron que la nueva canción de Belinda, “Mentiras cabrón”, es idéntica al éxito musical “El makinón”, tema que fue lanzado en 2021 por la colombiana.

“Ever since New York” de Harry Styles

Usuarios calificaron de poco original la canción “Ever since New York” de Harry Styles. Ellos alegan que el artista copió el riff de guitarra que la banda británica de los 70 Badfinger usó en su éxito “Baby blue”.